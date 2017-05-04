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Steam запретил россиянам дарить игры жителям СНГ

05.05.2017 14:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Valve внесла значительные изменения в систему подарков Steam. Теперь игры можно передавать только напрямую получателю. Возможности отправлять подарки по почте и через инвентарь больше нет.

Новшество призвано положить конец незаконной торговле, суть которой заключается в обогащении на перепродаже игр, купленных по сниженной цене во время распродаж.

Steam запретил россиянам дарить игры жителям СНГ

Еще одно новшество ударит по жителям СНГ. Теперь подарок нельзя отправить жителю другого региона, если разница в цене превышает 10%. На практике это означает, что пользователь из России не сможет подарить, например, шутер Prey другу из Беларуси или Казахстана, поскольку стоимость игры в этих регионах составляет 2000 рублей и $60 соответственно. Однако это ограничение можно обойти. Подробности читайте здесь.

 
 
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Компания Valve внесла значительные изменения в систему подарков Steam. Теперь игры можно передавать...

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