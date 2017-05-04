Steam запретил россиянам дарить игры жителям СНГ

Компания Valve внесла значительные изменения в систему подарков Steam. Теперь игры можно передавать только напрямую получателю. Возможности отправлять подарки по почте и через инвентарь больше нет.

Новшество призвано положить конец незаконной торговле, суть которой заключается в обогащении на перепродаже игр, купленных по сниженной цене во время распродаж.





Еще одно новшество ударит по жителям СНГ. Теперь подарок нельзя отправить жителю другого региона, если разница в цене превышает 10%. На практике это означает, что пользователь из России не сможет подарить, например, шутер Prey другу из Беларуси или Казахстана, поскольку стоимость игры в этих регионах составляет 2000 рублей и $60 соответственно. Однако это ограничение можно обойти. Подробности читайте здесь .