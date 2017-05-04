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Дев-кит Xbox Scorpio показался на видео

05.05.2017 14:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Популярный игровой портал GameSpot опубликовал видеоролик с демонстрацией дев-кита новой приставки Xbox Project Scorpio, который может не сильно отличаться от потребительской версии устройства, сообщает InGame.

Новая приставка Microsoft имеет строгую прямоугольную форму и чем-то напоминает кассетные видеомагнитофоны. Особый шарм новой приставке придает небольшой OLED-экран на передней панели, на котором отображается информация о частоте кадров, а также скорости чтения и записи. Не исключено, что его можно будет приспособить и под другие задачи.

Также спереди находятся пять программируемых кнопок. Каково их назначение, неизвестно.

Ядром новой системы является однокристальная платформа, изготовленная по 16-нанометровой технологии. Она включает восемь процессорных ядер с частотой 2,3 ГГц, 40 графических блоков с частотой 1172 МГц и 12 ГБ оперативной памяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с. Для установки игр предусмотрен 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также приставка получила оптический привод 4K Blu-ray. Общая производительность системы составляет 6 терафлопс, тогда как конкурирующая PlayStation 4 Pro выдает 4,2 терафлопса.

В продажу Xbox Scorpio поступит в конце 2017 года.

 
 
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Популярный игровой портал GameSpot опубликовал видеоролик с демонстрацией дев-кита новой приставки Xbox...

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