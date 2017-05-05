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Китайский магистральный лайнер C919 совершил первый полет
05.05.2017 20:00 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Первый китайский магистральный лайнер C919 в пятницу успешно совершил первый полет, передает издание
Полет двухмоторного лайнера длился 80 минут, на борту находились пять членов экипажа. Вылет и приземление самолета осуществлялись в международном аэропорту Шанхая.
Как передает издание, литера "С" в обозначении самолета символизирует как Китай (в латинской транскрипции China — Sputnik), как и корпорацию COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), которая занимается строительством лайнера. Первое число 9 символизирует "навсегда", а 19 означает 190 пассажирских мест в лайнере.
Многие уже назвали новинку, построенную в Китае при участии западных поставщиков, конкурентам Airbus A320 и Boeing 737 на мировом авиарынке.
Ранее сообщалось, что COMAC
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Первый пробный 80-минутный рейс начался и завершился в аэропорту Шанхая, на борту находились пять членов экипажа.
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