Китайский магистральный лайнер C919 совершил первый полет

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Первый китайский магистральный лайнер C919 в пятницу успешно совершил первый полет, передает издание China Daily .

Полет двухмоторного лайнера длился 80 минут, на борту находились пять членов экипажа. Вылет и приземление самолета осуществлялись в международном аэропорту Шанхая.

Как передает издание, литера "С" в обозначении самолета символизирует как Китай (в латинской транскрипции China — Sputnik), как и корпорацию COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), которая занимается строительством лайнера. Первое число 9 символизирует "навсегда", а 19 означает 190 пассажирских мест в лайнере.

Многие уже назвали новинку, построенную в Китае при участии западных поставщиков, конкурентам Airbus A320 и Boeing 737 на мировом авиарынке.

Ранее сообщалось, что COMAC получил заказ на 570 лайнеров C919 , всего в планах компании произвести около двух тысяч подобных самолетов.