Тест: какой ваш технологический возраст?

За последние несколько десятилетий в мире технологий изменилось очень многое. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов о гаджетах и приспособлениях, пик популярности которых пришелся на 80-е, 90-е и 2000-е — а мы попытаемся угадать ваш возраст.

Обратите внимание: тест шуточный. В паспорт к вам он не заглянет, зато может вызвать острый приступ ностальгии.