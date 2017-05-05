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Тест: какой ваш технологический возраст?
06.05.2017 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
За последние несколько десятилетий в мире технологий изменилось очень многое. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов о гаджетах и приспособлениях, пик популярности которых пришелся на 80-е, 90-е и 2000-е — а мы попытаемся угадать ваш возраст.
Обратите внимание: тест шуточный. В паспорт к вам он не заглянет, зато может вызвать острый приступ ностальгии.
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За последние несколько десятилетий в мире технологий изменилось очень многое. Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов о гаджетах и приспособлениях, пик...
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