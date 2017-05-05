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В Либерии 12 человек умерли от неизвестной болезни
06.05.2017 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Либерии болезнью неизвестной этиологии заболело 28 человек, 12 из них погибли. Сообщение об этом
Первый случай зафиксировали 23 апреля графстве Синоэ. 11-летний ребенок попал в больницу с рвотой, диареей и спутанностью сознания. Он умер в течение часа после госпитализации.
По состоянию на 4 мая медикам известно о 28 случаях этого заболевания, 12 из них стали смертельными. Большинство заболевших жили в либерийском графстве Синоэ, также два человека умерли в Монровии — столице страны.
Все заболевшие 22 апреля присутствовали на похоронах местного религиозного лидера в городе Гринвилл. В общей сложности там было 42 человека, все они находятся под пристальным наблюдением специалистов.
«Мы до сих пор не знаем, что их убило», — сказал
К расследованию подключили специалистов ВОЗ и других международных организаций. Российский Роспотребнадзор
«На данном этапе общий риск распространения события достаточно низкий, — сообщает ВОЗ. — Инцидент локализован среди участников похорон».
Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. Всемирная организация здравоохранения порекомендовала усилить меры гигиены и безопасности питания жителям районов, где жили заболевшие.
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В Либерии болезнью неизвестной этиологии заболело 28 человек, 12 из них погибли. Сообщение об этом появилось на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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