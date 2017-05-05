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перевернутый МиГ-29К

06.05.2017 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный блог «Центра анализа и стратегий» опубликовал фотографию перевернутого истребителя МиГ-29К (бортовой номер «41 синий»).

перевернутый МиГ-29К
Фото: milinfolive.livejournal.com

Машина предположительно принадлежит 100-му авиационному полку, который входит в состав в состав Морской авиации Северного флота для использования с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Самолет лежит вверх тормашками в снегу за взлетно-посадочной полосой. Судя по снимку, фото сделано зимой. Ранее о данном инциденте не сообщалось, его причина не называется.

МиГ-29К относится к поколению 4++. В планере этого самолета используется до 20% композитных материалов. Конструкторам удалось снизить заметность машины в радио- и в инфракрасном спектрах.

На истребитель установлена многофункциональная многорежимная импульсно-доплеровская бортовая радиолокационная станция «Жук-МЭ», позволяющая сопровождать до 10 воздушных целей и одновременно обстреливать ракетами четырех из них. МиГ-29К получил новые двигатели РД-33МК и новую электродистанционную систему управления с четырехкратным резервированием.

 
 
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Военный блог «Центра анализа и стратегий» опубликовал фотографию перевернутого истребителя МиГ-29К (бортовой номер «41 синий»).

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