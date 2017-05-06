Витязь: предлагаем россиянам совместный космический проект

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Сотрудники Национальной академии наук Беларуси, ОАО "Пеленг" и Государственной корпорации "Роскосмос" прорабатывают проект по созданию второго белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с более высокими эксплуатационными характеристиками.

Технические вопросы уже проработаны, рассказал в интервью Sputnik академик НАН Беларуси Петр Витязь.

За чей счет

Для финансирования проекта рассматривается вопрос по созданию коммерческого спутника с оформлением банковского кредита.

"Это так называемый длительный оборот денег. Три года идет на изготовление спутника, год на его запуск и испытания, и затем семь лет эксплуатации. Получается, что кредит надо давать на 11 лет. Для банков это дополнительные риски. Мы ищем другие варианты, например создание спутника совместно с "Роскосмосом" на долевых началах или через Союзное государство. Изучаются и другие вопросы", – объяснил Витязь.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый белорусский спутник: 5 лет прошло, полет нормальный

Белорусская сторона сформулировала свои предложения. На новом спутнике планируется установить аппаратуру с более высоким разрешением: 0,5 метра, или даже меньше, против 2 метров летающих первого белорусского космического аппарата и российского "Канопус-В". Платформу построит Российская электромеханическая корпорация "ВНИИЭМ", целевую аппаратуру поставит белорусский "Пеленг". Активнее в этот раз будет использоваться продукция "Интеграла".

Вопрос же финансирования, по мнению белорусской стороны, тоже можно было бы решить сообща, трансформировав проект из чисто белорусского в совместный.

"Мы предлагаем создать белорусско-российский спутник с частичным финансированием в рамках Союзного государства. Но для этого нужно решение президентов двух стран, поскольку в Союзном государстве на данный момент таких денег нет. Нужно дополнительное выделение", – рассказал Петр Александрович.

Российско-белорусская орбитальная группировка спутников

Первый белорусский спутник (БКА-1) летает в рамках российско-белорусской группировки. Помимо БКА-1, в нее входит российский спутник "Канопус-В" с аналогичными параметрами. Наземная инфраструктура управления спутниками, система приема и обработки информации используются совместно. Минский ЦУП можно использовать для связи с "Канопусом-В", а пункт управления в российском Железногорске – для связи с БКА-1.

"Второй спутник БКА-2 или белорусско-российский в идеале тоже должен стать частью совместной системы дистанционного зондирования Земли. Для мониторинга ситуации одного аппарата мало – он пролетает над одной и той же точкой один раз в 16 суток. Мы заинтересованы, чтобы он был в совместной группировке спутников ДЗЗ и, чтобы наш пункт управления и приема использовался не только белорусами, но и россиянами", – заметил академик.

Хорошим вариантом, по мнению белорусской стороны, было бы включение нового аппарата в российскую группировку на базе спутников "Ресурс". БКА-1 и "Канопус-В" свое скоро отлетают и в этой связи требуется создание новых группировок спутников.

Группировка "Ресурсов" сегодня состоит из 3-х космических аппаратов, еще несколько будут выведены на орбиту в ближайшие годы.

Новые возможности

Высокое разрешение нового аппарата в условиях совместной группировки открывает дополнительные возможности использования космического ресурса, которые дает ДЗЗ.

"В интересах многих министерств и ведомств информация со спутника позволяет производить обсчет имущества. В лесном хозяйстве по цвету насаждений можно будет определять зрелость или появление болезней, в сельском хозяйстве можно будет развивать точное земледелие: когда что подкормить, что посеяно, когда убирать, а еще давать оценку: посеяно – не посеяно, убрано – не убрано", – объяснил академик.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый белорусский спутник: 5 лет прошло, полет нормальный

Кроме того, белорусские ученые совместно с российскими коллегами расширяют работы по использованию космических и информационных технологий в оценке местонахождения полезных ископаемых.

Нельзя оценивать рентабельность космических проектов чистой прибылью, настаивает академик. Это стратегическое направление, которое, пусть косвенно, но существенно влияет на развитие всей экономики страны.

"Если мы испытали какой-то материал, то этот материал идет не только в космос, но и применяется в машиностроении, приборостроении и др. Мы знаем, что этот материал более надежный, потому что он может работать в экстремальных условиях. Это касается и оптики, и электроники. Кроме того, участие в космических проектах позволяет готовить кадры на более высоком уровне. Потому нельзя говорить, что вот спутник – а давайте, чтоб он окупился. Надо смотреть на его влияние на все отрасли хозяйства", – заметил Петр Александрович.

Россия остается основным космическим партнером

Россия – не единственный космический партнер Беларуси. В минувшем году в рамках совместного белорусско-китайского проекта республика запустила спутник связи.

"Да, мы вынуждены искать партнеров, потому что денег у нас недостаточно. Космос – это дорогое удовольствие. Китайская сторона профинансировала спутник связи, сразу купив часть его ресурса еще на стадии создания. К тому же китайские партнеры дали нам свою точку в космосе, куда запущен спутник", – рассказал Витязь.

Но все-таки при всем при этом, подчеркнул академик, Россия остается ведущим партнером Беларуси. К настоящему времени реализованы пять совместных космических программ в рамках Союзного государства. Сейчас выполняются еще две, а также обсуждаются новые совместные программы.

"Мы считаем, что в этом направлении нам нужно работать, прежде всего, с Россией. У нас не только один язык, но и технически, технологически мы очень близки, мы понимаем друг друга. У нас единая нормативная база. На основе проделанных работ в космической сфере ДЗЗ мы можем говорить, что у нас создано единое научно-информативное пространство", – подвел итог Петр Витязь.

Важно отметить, что станы Евросоюза также заинтересованы взаимодействовать в разработках и использовании космических технологий и расширить группировку космических аппаратов. Вместе можно было бы быстрее и проще решать и развивать космические технологии для собственного использования и выхода на международный рынок.

"Думаю, что и России будет выгодно использовать возможности Республики Беларусь для решения практических и стратегических задач по развитию и использованию космических технологий", – заметил академик.

Он напомнил, что в этом году в октябре в Минске будет проходить 7-ой Форум по космическим технологиям, а в сентябре 2018 года будет 31 конгресс участников космических полетов. В них примут участие ведущие специалисты, ученые, летчики-космонавты многих стран, заинтересованных в развитии и использовании космических технологий.