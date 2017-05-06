ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пекине на 98 году жизни скончался известный математик У Вэньцзюнь

07.05.2017 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Пекине на 98 году жизни скончался известный китайский математик и первый лауреат Высшей государственной премии КНР по науке и технике У Вэньцзюнь. Об этом сообщает издание China News.

В Пекине на 98 году жизни скончался известный математик У Вэньцзюнь
Фото: Wikimedia Commons

По информации СМИ, математик скончался 7 мая в 07.21 (02.21 мск).

У Вэньцзюнь родился в 1919 году в Шанхае, где в 1940 году окончил Цзяотунский университет. Позже он уехал из Китая во Францию, где стал учеником француза Шарля Эресманна в Страсбургском университете. В 1957 году У Вэньцзюнь стал членом китайской Академии наук, а в 1951 году вернулся в Китай, где начал работать профессором математики в Пекинском университете. Также он стал президентом Китайского математического общества. В 1957 — академиком Китайской академии наук.

Мировое признание У Вэньцзюнь завоевал благодаря своим работам по алгебраической топологии, алгебраической геометрии, теории игр и теории искусственного интеллекта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пекине на 98 году жизни скончался известный китайский математик и первый лауреат Высшей государственной премии КНР по науке и технике У Вэньцзюнь. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Витязь: предлагаем россиянам совместный космический проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика