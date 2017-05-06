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В Пекине на 98 году жизни скончался известный математик У Вэньцзюнь
07.05.2017 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Пекине на 98 году жизни скончался известный китайский математик и первый лауреат Высшей государственной премии КНР по науке и технике У Вэньцзюнь. Об этом сообщает
По информации СМИ, математик скончался 7 мая в 07.21 (02.21 мск).
У Вэньцзюнь родился в 1919 году в Шанхае, где в 1940 году окончил Цзяотунский университет. Позже он уехал из Китая во Францию, где стал учеником француза Шарля Эресманна в Страсбургском университете. В 1957 году У Вэньцзюнь стал членом китайской Академии наук, а в 1951 году вернулся в Китай, где начал работать профессором математики в Пекинском университете. Также он стал президентом Китайского математического общества. В 1957 — академиком Китайской академии наук.
Мировое признание У Вэньцзюнь завоевал благодаря своим работам по алгебраической топологии, алгебраической геометрии, теории игр и теории искусственного интеллекта.
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В Пекине на 98 году жизни скончался известный китайский математик и первый лауреат Высшей государственной премии КНР по науке и технике У Вэньцзюнь. Об этом...
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