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В Китае выпустят смартфон с батареей на 10 000 мАч, которая заряжается за три часа

10.05.2017 10:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайская компания Oukitel выпустит Android-смартфон K10000 Pro с батареей емкостью в 10 000 мАч, на полную зарядку которой будет уходить около трех часов. Об этом сообщает The Verge.

В Китае выпустят смартфон с батареей на 10 000 мАч, которая заряжается за три часа
Изображение: The Verge

Сообщается, что полный цикл заряда смартфона от 0 до 100% занимает порядка 3,5 часа. Таких впечатляющих результатов производителю удалось достичь благодаря технологии ускоренной зарядки и комплектному адаптеру питания с характеристиками 12В/2А.

Смартфон получит экран с диагональю в 5,5 дюйма и Full HD-разрешением, восьмиядерный процессор MediaTek с частотой в 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Более подробные технические характеристики и ориентировочная цена устройства пока не разглашаются. Его официальная презентация запланирована на июнь текущего года.

 
 
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Китайская компания Oukitel выпустит Android-смартфон K10000 Pro с батареей емкостью в 10 000 мАч, на полную зарядку которой будет уходить около трех часов. Об этом сообщает

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