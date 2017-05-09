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Картинка дня: велосипедист заснял погоню медведя за товарищем

10.05.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Велосипедист заснял на нашлемную камеру медведя, который погнался за его товарищем по лесной дороге. Видеоролик с происходящим появился на YouTube-канале пользователя Dusan Vinzik, сообщает Gizmodo.

Картинка дня: велосипедист заснял погоню медведя за товарищем
Изображение: Dusan Vinzik / youtube.com

Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Два велосипедиста ехали по лесной тропе. Неожиданно наперерез одному из них из кустов выбежал медведь.

Несколько секунд зверь бежал за ним вдоль дороги, а после повернул обратно в лес и скрылся. Происшествие попало на камеру велосипедиста, который ехал следом.

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Вскоре велосипедист, за которым погнался хищник, остановился и повернул назад, опасаясь новой встречи. Велосипедиста с нашлемной камерой, на которую удалось заснять происходящее, зверь не заметил.

 
 
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Велосипедист заснял на нашлемную камеру медведя, который погнался за его товарищем по лесной дороге. Видеоролик с происходящим появился на YouTube-канале...

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