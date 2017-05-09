Трое жителей Борисова обманули 18 человек со всей Беларуси, прикидываясь съемщиками и покупателями автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Витебской области.



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Подозреваемые находили в интернете объявления о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей. По телефону они договаривались о сделке и удивляли хозяев тем, что не хотели посмотреть недвижимость заранее.

Зато мужчины обещали перечислись хозяевам недвижимости аванс. Для этого якобы были нужны реквизиты банковской пластиковой карточки. Злоумышленники получали реквизиты карты и код для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинга. После они переводили деньги на свои счета и снимали их в банкомате.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2016 года произошло 18 таких случаев во всех областях Беларуси. Общая сумма ущерба составила более 15 000 рублей.

Мужчинам предъявили обвинение по ч.2 ст. 212 УК Беларуси (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемых заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается. Тех, кто пострадал от действий группы, следователи просят сообщить в УСК по Витебской области по телефону 8(0212) 46 20 47.