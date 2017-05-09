В центре Москвы нашли клад времен Ивана Грозного

Московские археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Фото: mos.ru

Шахматную фигуру найшли в строительной траншее при замене газовых коммуникаций. Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, которые могут затронуть культурные слои.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30−40-х годов XVI века, они были в ходу во времена правления Ивана Грозного. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора. Но их археологи не обнаружили.

«Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», — уточнил глава ведомства.

Археологи предполагают, что владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых костяных фигурах. Несмотря на то, что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей.