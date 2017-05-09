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SpaceX испытала "ядро" ракеты Falcon Heavy, которая полетит к Марсу
10.05.2017 13:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy. В следующем году она должна вывести на орбиту грузовик с космическими туристами. Об этом сообщает
«На прошлой неделе на нашем заводе по разработке ракет McGregor был проведен первый статический тест на огнестойкость центральной части Falcon Heavy», — говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.
Сообщается, что испытания прошли успешно. После ввода в эксплуатацию Falcon Heavy должна стать самой мощной ракетой в мире. Ее первый запуск запланирован на вторую половину лета 2017 года, при этом SpaceX рассматривает возможность посадить вторую ступень ракеты и намерена посадить ускорители первой ступени.
На низкую околоземную орбиту Falcon Heavy способна поднимать 63 тонны груза. Стоимость ракеты в компании оценивают в 90 миллионов долларов США. Как предполагают в SpaceX, в 2018 году Falcon Heavy
По плану компании, именнно Falcon Heavy будет использоваться в беспилотной исследовательской миссии Red Dragon, целью которой станет полет на Марс.
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Американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy. В следующем году она...
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