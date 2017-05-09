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В Антарктике нашли лед, который выглядит как кожа дракона

10.05.2017 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Группе американских ученых, исследующих море Росса, удалось заснять редко встречающийся тип льда — «драконья кожа». Об этом сообщает сайт Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании.

В Антарктике нашли лед, который выглядит как кожа дракона
Фото: Guy Williams / PIPER collaboration

«Драконья кожа» образуется под воздействием катабатических ветров, направленных вниз. Они поднимают края морского льда и заставляют их соприкасаться друг с другом. Таким образом образуются рифленые гребни, похожие на кожу мистического существа.

Доктор Гай Уильямс (Guy Williams) из института морских и антарктических исследований (IMAS) заметил, что «драконья кожа» — редкое явление. В Антарктике такой лед увидели впервые за десять лет.

В Антарктике нашли лед, который выглядит как кожа дракона
Фото: Guy Williams / PIPER collaboration

Первоначальной целью экспедиции было изучение полыньи — пространства чистой (открытой) воды в ледяном покрове море Росса во время полярной зимы. В экспедиции участвуют 27 ученых из 8 стран мира, она закончится в июне этого года.

 
 
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Группе американских ученых, исследующих море Росса, удалось заснять редко встречающийся тип льда — «драконья кожа». Об этом сообщает сайт Института морских...

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