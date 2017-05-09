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Видеокарты AMD Vega будет сложно купить

10.05.2017 14:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новых графический ускорителей AMD Vega состоится 16 мая. В продажу они поступят до конца июня. Однако купить их будет сложно из-за дефицита памяти HBM2, которая также используется в профессиональных видеокартах NVIDIA Quadro GP100.

По неподтвержденным данным, на старте в продажу поступит только 30 тысяч ускорителей AMD Vega. Все они могут быть реализованы в кратчайшие сроки, тогда как следующая партия прибудет только через несколько месяцев.

Видеокарты AMD Vega будет сложно купить

Если эта информация окажется верной, то AMD Vega будет сложно конкурировать с GeForce GTX 1070 и GTX 1080. При этом цена новинок может быть сильно завышенной из-за дефицита.

Ключевые характеристики AMD Vega держатся в секрете. Предполагается, что компания готовит к выпуску две видеокарты. Одна из них уже была замечена в синтетических тестах, где показала производительность выше, чем у GTX 1070.

 
 
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Презентация новых графический ускорителей AMD Vega состоится 16 мая. В продажу они поступят до конца июня....

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