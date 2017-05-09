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Анонсированы процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и 630

10.05.2017 14:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Qualcomm анонсировала новые 14-нанометровые процессоры Snapdragon 660 и Snapdragon 630, предназначенные для смартфонов среднего уровня. Новинки пришли на смену прошлогодним Snapdragon 653 и Snapdragon 626 соответственно.

Snapdragon 660 имеет восемь процессорных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 512. Новый процессор быстрее предшественника на 20% в вычислительных операциях и на 30% при работе с графикой.

Анонсированы процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и 630

Snapdragon 630 располагает восемью вычислительными ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 508. Прирост производительности по сравнению с предшественником составляет 10%.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 660 появятся в конце второго квартала, на базе Snapdragon 630 – в третьем квартале.

 
 
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Компания Qualcomm анонсировала новые 14-нанометровые процессоры Snapdragon 660 и Snapdragon 630, предназначенные для...

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