Анонсированы процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и 630

Компания Qualcomm анонсировала новые 14-нанометровые процессоры Snapdragon 660 и Snapdragon 630, предназначенные для смартфонов среднего уровня. Новинки пришли на смену прошлогодним Snapdragon 653 и Snapdragon 626 соответственно.

Snapdragon 660 имеет восемь процессорных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 512. Новый процессор быстрее предшественника на 20% в вычислительных операциях и на 30% при работе с графикой.





Snapdragon 630 располагает восемью вычислительными ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 508. Прирост производительности по сравнению с предшественником составляет 10%.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 660 появятся в конце второго квартала, на базе Snapdragon 630 – в третьем квартале.