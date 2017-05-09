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Apple купила производителя аксессуара для мониторинга качества сна

10.05.2017 16:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple купила молодую компанию Beddit, которая ранее создала аксессуар для мониторинга качества сна Beddit 3 Sleep Monitor. Стоимость сделки не уточняется.

Трекер сна Beddit 3 Sleep Monitor размещается под простыней на матрасе. Этот тонкий гладкий гибкий датчик распознает, когда пользователь ложится в кровать, и автоматически начинает собирать и анализировать данные, касающиеся его сна. Он учитывает продолжительность и качество сна, пульс, дыхание, температуру тела, движения, храп, температуру и влажность в помещении.

Apple купила производителя аксессуара для мониторинга качества сна

Beddit 3 Sleep Monitor продается в розничных и онлайн-магазинах Apple. Стоит он $150 или 10 тысяч рублей. В будущем технологии Beddit могут найти применение в часах Apple Watch, которые позиционируются в качестве устройства слежения за состоянием здоровья.

 
 
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Apple купила молодую компанию Beddit, которая ранее создала аксессуар для мониторинга качества сна Beddit 3...

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