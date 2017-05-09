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NVIDIA отчиталась о высоком спросе на игровые видеокарты
10.05.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания NVIDIA отчиталась за первый квартал 2017 года. Выручка производителя графических процессоров составила $1,9 миллиарда, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за год выросла на 144% и достигла $507 миллионов.
Игровые видеокарты принесли компании 53% выручки. Глава компании Дженсен Хуанг заявил, что средняя цена видеокарты GeForce в три раза ниже стоимости игровой консоли, что соответствует примерно $100-150.
Квартальная выручка от реализации игровых ускорителей выросла за год на 49%, профессиональных видеокарт – на 8%, решений для центров обработки данных – на 186%, автомобильной электроники - на 24%. Выручка от реализации процессоров Tegra увеличилась на 108%, что связано с их использованием в приставке Nintendo Switch.
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Компания NVIDIA отчиталась за первый квартал 2017 года. Выручка производителя графических процессоров...
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