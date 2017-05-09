Открытая бета Quake Champions пройдет с 12 по 21 мая

Компания Bethesda анонсировала масштабное техническое тестирование шутера Quake Champions, которое пройдет с 12 по 21 мая. Участие в нем может принять каждый желающий. Для этого достаточно скачать приложение Bethesda.net Launcher и загрузить игру.

В ходе предстоящего технического тестирования можно будет испытать новый режим для команд из четырех игроков, получивший название «Обелиск». «Выбирайте чемпионов с умом, соберите сильную команду и покажите противнику, кто здесь главный», — говорится в официальном сообщении.





Ранее разработчики провели закрытое бета-тестирование игры. С предварительным мнением о Quake Champions можно ознакомиться здесь .

Quake Champions — условно-бесплатный многопользовательский шутер. Игра характеризуется быстрой взрывной динамикой и предлагает огромный арсенал мощных, не похожих друг на друга стволов, каждый из которых будет чем-то знаком ветеранам серии.