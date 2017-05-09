Стратегия Halo Wars 2 выйдет в Steam

Научно-фантастическая стратегия Halo Wars 2 появится в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Об этом сообщил главный редактор портала Windows Central Джез Корден, передает InGame.

По его словам, Microsoft недовольная продажами игры в магазине Windows Store, в связи с чем собирается выпустить игру в конкурирующем Steam.

Ранее в Steam появились Halo Wars: Definitive Edition, Dead Rising 4 и Quantum Break, которые изначально были доступны только через Windows Store. На данный момент эксклюзивность по-прежнему сохраняют Gears of War 4, Forza Horizon 3 и Halo Wars 2.





Halo Wars 2 – это стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается после событий Halo 5: Guardians. Игрокам предлагается проверить свои тактические и стратегические навыки, командуя армией в масштабных сражениях с противником и не забывая при этом о строительстве базы, которая обеспечивает надежный тыл. Вместе с сюжетной кампанией в Halo Wars 2 представлены многопользовательские режимы, включая оригинальный и динамичный режим «Блиц».