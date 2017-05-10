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Материнская плата ASRock X370 Taichi – встречаем платформу AMD Socket AM4
10.05.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Анонсы линейки процессоров AMD Ryzen 7, а затем и более доступной Ryzen 5, основанных на совершенно новой микроархитектуре AMD Zen, вызвали серьезный ажиотаж. Собственно, этого следовало ожидать, так как компания AMD давно не обновляла свои платформы для высокопроизводительных систем, сосредоточив усилия на рынке mainstream. Между тем, решения AMD всегда славились тем, что при значительно более низкой стоимости они предоставляли не худшую, а, зачастую, и заметно лучшую альтернативу аналогичным предложениям Intel. Таким образом, серия процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 – это шанс компании восстановить некоторый баланс сил и навязать Intel конкуренцию на рынке платформ для высокопроизводительных настольных ПК.
Процессоры Ryzen сопроводил анонс новых чипсетов и сокета AM4 (PGA 1331). Эта платформа неминуемо принесла с собой просто лавину новых продуктов от производителей материнских плат, маркетинговые отделы которых явно истосковались по революционной шумихе на фоне планомерного и вялотекущего прогресса Intel.
Конечно же, не остался в стороне и хорошо известный нам ведущий производитель материнских плат – компания ASRock. Так, анонсы платформы AM4 только состоялись, а ассортимент продуктов ASRock для нее уже насчитывает 14 моделей различной степени оснащенности, формата и целевого потребителя. В данный же момент в поле нашего внимания старший продукт в линейке – материнская плата ASRock X370 Taichi.
Не так давно мы с вами уже знакомились с одной из материнских плат серии Taichi, основанной на чипсете Intel Z270, флагманском на платформе LGA 1151. Этот момент принципиален, ведь слово Taichi обозначает «безграничный потенциал», так что в основе ASRock X370 Taichi также лежит флагман, но уже от AMD – чипсет Х370.
Правда теперь, когда чипсеты уже давно базируются на одном кристалле и, по сути, представляют собой набор контроллеров, обеспечивающих работу различной периферии, их роль в формировании функциональности материнских плат уже была бы не столь значительна, если бы не некоторые искусственные ограничения. Так, физически от младших А300, Х300, A320 и B350 старший Х370 отличается количеством портов USB 3.1 и SATA, а также числом предоставляемых линий PCI Express 2.0 для подключения высокоскоростных устройств и контроллеров. Это немало, но дальше уже, по аналогии с политикой Intel, AMD допускает разгон процессоров только со старшими чипсетами X370, B350 и Х300. Поддержка тандемов из двух видеокарт и вовсе доступна только для X370 и, как ни странно, c предназначенным для создания компактных систем Х300. Этот функционал не компенсируешь уже никакими дополнительными контроллерами, так что флагманские платы, ориентированные на геймеров и энтузиастов, однозначно могут строиться только на старшем чипе AMD Х370.
Но, несмотря на то, что чипсет AMD Х370 самый функциональный в линейке, без дополнительных контроллеров разработчики, конечно же, не обошлись.
Так, восемь портов SATA 6Gb/s, поддерживаемых X370, было дополнено еще двумя, реализованными за счет чипа ASMedia ASM1061. К ним добавлены два слота для твердотельных накопителей формата М.2. Один из них поддерживает SSD с интерфейсом PCIe 2.0 и подключен к чипсету посредством четырех линий, обеспечивающих пропускную способность до 20 Gb/s. Второй является Ultra M.2 и, кроме тех же накопителей с интерфейсом SATA, может принять SSD PCIe 3.0 через четыре линии, подключенные к контроллеру процессора и обеспечивающие скорость передачи данных до 32 Gb/s.
Заметное отличие AMD Х370 от флагманского чипсета конкурента – Intel Z270 – наличие встроенной поддержки самого современного горячего интерфейса USB 3.1. За счет нее ASRock X370 Taichi получила два порта, которые выведены на заднюю панель. Интерфейс USB 3.0 представлен десятью портами, а USB 2.0 – четырьмя. Для всего этого не потребовалось ни одного контроллера – все реализованы за счет возможностей чипсета.
Работа проводной локальной сети построена на подключенном к чипсету по линии PCIe 2.0 полноценном гигабитном чипе Intel I211AT с поддержкой технологий Wake-On-LAN, энергосбережения, защиты от статического электричества и ударов молнии в сетевой кабель.
Кроме проводной сети, ASRock X370 Taichi предлагает еще и беспроводную: Wi-Fi 802.11ac 2,4/5 ГГц и Bluetooth 4.0. Это дает возможность подключаться к сетям Wi-Fi со скоростью до 433 МБ/с и работать с любыми устройствами Bluetooth. По сути, пользователям, которым не нужна сверхвысокая пропускная способность проводной сети, адаптер Wi-Fi позволяет обойтись без хлопот с прокладкой витой пары к месту установки компьютера. Схема выполнена на отдельной плате, интегрированной в основную. Все, что нужно будет сделать пользователю после сборки системы, – прикрутить антенны к выходам на задней панели компьютера.
Звуковой тракт ASRock X370 Taichi построен на кодеке Realtek ALC1220 и носит название Purity Sound 4. Схема предоставляет возможность использования 7.1-канальных систем и способна «раскачивать» даже самые мощные наушники.
Поддержка видеокарт обеспечена двумя слотами, подключенными к контроллеру PCIe 3.0 процессора. Предоставляет он шестнадцать линий интерфейса, поэтому все они либо доступны первому слоту, работающему в монопольном режиме, либо, при установке тандема из двух видеокарт, делятся поровну.
Кроме них предлагается еще один слот PCI Express 2.0 х4 и два PCI Express 2.0 х1.
Задняя панель ASRock X370 Taichi оснащена неплохо, но выглядит пустовато. Здесь как будто зияет пробел, предназначенный для пары разъемов для мониторов, но процессоры Ryzen не имеют встроенного графического ядра, поэтому видеовыходов здесь нет.
По факту здесь присутствует шесть портов USB 3.0, пара USB 3.1, один из который Type-A, а другой Type-С, один PS/2, пять аналоговых входов-выходов звукового тракта, а также оптический S/PDIF.
Оформлена ASRock X370 Taichi довольно ярко. Дизайн сформирован беспроигрышным и максимально контрастным сочетанием белого и черного цветов, в которые окрашен сам текстолит, радиаторы чипсета и транзисторы преобразователя питания процессора, а также защитный кожух аудиотракта и I/O-панели.
Плата имеет полноразмерный формат ATX, благодаря чему компоновка элементов на текстолите достаточно просторна. Продумана она буквально до мелочей, что уже давно стало устоявшейся традицией для всех продуктов ASRock без исключения.
Всего на ASRock X370 Taichi распаяно три слота для видеокарт. По факту же для этого подходят только два первых. Они имеют металлическое обрамление, припаянное к текстолиту и выполняющее роль механического усилителя. Это может быть достаточно актуально при установке в слоты флагманских видеокарт с тяжелыми системами охлаждения, создающих на месте крепления разъемов значительный изгибающий момент силы. Свободное пространство между ними позволяет устанавливать в первый слот 3D-карту с трехслотовой системой охлаждения, а во второй — с двухслотовой.
Третий разъем распаян в самом низу платы и в него можно устанавливать, например, SSD-накопители соответствующего формата. Мешать видеокартам они не будут.
Звуковая система построена на кодеке Realtek ALC1220, позволяющем выводить звук рекордно высокого, для встроенных решений, качества. Но сам по себе чип значит далеко не всё, ведь он – только источник аналогового звука, на качество которого определяющее значение оказывает и остальная составляющая тракта. Здесь разработчики ASRock применили целый ряд технических решений, так или иначе улучшающих качество выводимого сигнала.
Так, вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные электромагнитные помехи в тракте, приходящие из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. В выходных фильтрах используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а для фронтального выхода на наушники применяется выделенный операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий наушники с импедансом до 600 Ом (с его автоматическим определением). В довершение картины контакты аудиовыходов на задней панели и колодки на плате покрыты слоем позолоты.
Сверху звуковой тракт вместе со всей панелью входов-выходов прикрывает пластиковый кожух. Элемент принимает заметное участие в формировании дизайна платы, придавая ему некий космический вид и, по замыслу разработчиков ASRock, еще и защищает чувствительные элементы от разрядов статического электричества.
Несмотря на то, что процессоры Ryzen – довольно экономичные решения, импульсный преобразователь напряжений питания ASRock X370 Taichi насчитывает шестнадцать фаз. Уже само по себе такое их количество внушает уверенность, что плата справится с абсолютно любой потребляемой мощностью даже в режиме разгона. Вдобавок же в цепях используется еще и элементная база самого высокого класса. Это высококлассные дроссели с ферритовыми сердечниками, способные работать с токами до 60А, продвинутые ключевые транзисторы Dual-Stack MOSFET и полимерные конденсаторы Nichicon 12K Black Caps с пониженным последовательным сопротивлением. Все это позволяет значительно увеличить КПД преобразователя и, следовательно, значительно уменьшить потери электроэнергии, заодно снизив нагрев самих элементов, что особенно актуально при разгоне процессоров.
На ключевые транзисторы установлена пара довольно массивных алюминиевых радиаторов, соединенных в единую цепь тепловой трубкой. Это позволяет более равномернее распределять тепло, особенно в тех случаях, когда косвенный обдув от процессорного кулера получает только один из них.
Какой-либо оверклокерской атрибутики на плате не предусмотрено. Единственный элемент подобного назначения здесь – кнопка очистки пользовательских настроек BIOS (Clear CMOS), размещенная в самом удобном из возможных мест – на задней панели, благодаря чему доступ к ней обеспечивается даже при закрытом корпусе компьютера.
ASRock X370 Taichi поставляется заключенной в обрамление из вспененного полиэтилена и упакованной в плотную картонную коробку с красочной глянцевой обложкой и ручкой для переноски. То есть уже сама по себе упаковка дает понять, что мы имеем дело с продуктом премиум-класса.
В комплект поставки платы входит четыре сигнальных кабеля SATA, мост для объединения видеокарт NVIDIA в тандем SLI, заглушка для I/O-панели, антенны для Wi-Fi/BT-модуля, диск с драйверами и руководства по сборке и эксплуатации.
Микрокод BIOS материнской платы ASRock X370 Taichi основывается на спецификациях UEFI. В прошивку встроена оболочка для настройки и управления системой пользователем, носящая имя ASRock UEFI с простым графическим интерфейсом и поддержкой управления с помощью мыши. В отличие от решений ASRock на основе платформ Intel, утилита настройки BIOS X370 Taichi не имеет упрощенного режима – только классический, с классическим же расположением пунктов. Это удобно как для опытных пользователей, так и для новичков, потому как такая организация подменю, все же (и без преувеличения) проверена десятилетиями.
Пункты, касающиеся настройки абсолютно всех аспектов работы системы, представлены в полном, можно даже сказать в исчерпывающем объеме. Информация предоставляется в достаточно наглядном и удобном для восприятия виде без двойного смысла и разночтений.
Относительно нестандартные настройки, касающихся разгона компонентов системы, сосредоточены в подменю OC Tweaker. Сгруппированы опции довольно продумано и логично – по мере предполагаемой востребованности. Так, например, первой представлена настройка базовой частоты шины процессора, следом, его множителя, с индикацией результирующей частоты, далее – напряжения питания.
Следом размещен блок конфигурации клокинга и таймингов модулей памяти. Выбираемая частота также фигурирует в явном виде, а задержки адресации могут настраиваться по отдельности в явном или автоматическом режиме.
Наконец, блок управления напряжением питания компонентов позволяет точно сконфигурировать значения вольтажа на каждом элементе системы.
Возможностью сохранять несколько профилей настроек с присвоением им имени уже давно никого не удивишь, но это не отменяет её удобства и полезности.
Особенно если учесть, что профили остаются неприкосновенны при использовании кнопки Clear CMOS.
Материнская плата ASRock X370 Taichi тестировалась со следующим комплектом оборудования:
Номинальная частота функционирования используемого в составе тестового стенда процессора AMD Ryzen 5 1600 составляет 3200 МГц. Благодаря технологии Precision Boost в режиме максимальной нагрузки процессор ускоряется до 3400 МГц, а при загруженности только двух ядер – до 3600 МГц. Это штатные возможности данной модели CPU. Температура кристалла в режиме максимальной нагрузки при использовании далеко не самой эффективной системы охлаждения составляет 60 °С, что более чем приемлемо, так как в режим защиты от перегрева процессор уходит по достижении 100 °С.
Что касается разгона, то стабильной работы стендового экземплятра AMD Ryzen 5 1600 удалось достичь на частотах вплоть до 3900 МГц при напряжении питания 1,4 В, в то время как штатное составляет 1.23 В.
То есть повысить вольтаж пришлось весьма серьезно, хотя и рабочая частота в режиме максимальной нагрузки фактически выросла на 15% относительно достигаемой в режиме Precision Boost. Естественно, такой оверклокинг вызывает значительное увеличение тепловыделения кристалла. В итоге максимальная температура процессора заметно подросла – до 81 °С, хотя и это значение достаточно далеко от критического.
По итогам обзора и тестирования, можно смело сказать, что материнская плата ASRock X370 Taichi – достойная реализация платформы AMD Ryzen на основе старшего чипсета линейки – AMD Х370. Функциональность чипа была скрупулезно проработана в каждой детали и точечно дополнена всем необходимым, будь то дополнительные порты SATA, продвинутый контроллер проводной сети или и вовсе Wi-Fi/BT модуль, позволяющий получить доступ в сеть без лишних проводов. Традиционно «на отлично» реализован звуковой тракт, получивший название Purity Sound 4. Отдельное внимание уделено и дизайну платы, что придется по вкусу людям, не желающим прятать систему в недрах глухого корпуса. А в завершение этой картины красивого со всех сторон продукта хотелось бы отметить, что во всех цепях ASRock X370 Taichi используется элементная база самого высокого класса.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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