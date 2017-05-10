Материнская плата ASRock X370 Taichi – встречаем платформу AMD Socket AM4

Анонсы линейки процессоров AMD Ryzen 7, а затем и более доступной Ryzen 5, основанных на совершенно новой микроархитектуре AMD Zen, вызвали серьезный ажиотаж. Собственно, этого следовало ожидать, так как компания AMD давно не обновляла свои платформы для высокопроизводительных систем, сосредоточив усилия на рынке mainstream. Между тем, решения AMD всегда славились тем, что при значительно более низкой стоимости они предоставляли не худшую, а, зачастую, и заметно лучшую альтернативу аналогичным предложениям Intel. Таким образом, серия процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 – это шанс компании восстановить некоторый баланс сил и навязать Intel конкуренцию на рынке платформ для высокопроизводительных настольных ПК.

Процессоры Ryzen сопроводил анонс новых чипсетов и сокета AM4 (PGA 1331). Эта платформа неминуемо принесла с собой просто лавину новых продуктов от производителей материнских плат, маркетинговые отделы которых явно истосковались по революционной шумихе на фоне планомерного и вялотекущего прогресса Intel.

Конечно же, не остался в стороне и хорошо известный нам ведущий производитель материнских плат – компания ASRock. Так, анонсы платформы AM4 только состоялись, а ассортимент продуктов ASRock для нее уже насчитывает 14 моделей различной степени оснащенности, формата и целевого потребителя. В данный же момент в поле нашего внимания старший продукт в линейке – материнская плата ASRock X370 Taichi.