5 фактов о дронах в Беларуси, которых вы могли не знать

Глеб Бондарик занимается съемками с дрона несколько лет, это хобби. Около года назад, когда использование беспилотников стало активным и возникло желание делать хорошие коммерческие проекты, Глеб с единомышленниками уперся в проблему: в Беларуси нет ясного законодательства в отношении дронов. В частности, нет грамотного описания этого вида беспилотных систем. К примеру, сейчас дроны в Беларуси приравнены к авиационным моделям, поэтому к ним применяется соответствующий регламент.

"Федерация вместе с Министерством обороны сейчас работает над тем, чтобы внести в авиационный кодекс изменения, а конкретно – не считать дроны весом до 10 кг авиационными моделями. Согласитесь, странно видеть свадебного фотографа, который будет делать заявки в "Белаэронавигацию", проходить медицинский контроль в летной комиссии и т. д. Понимание этого вопроса с госструктурами есть", – рассказал зампредседателя "Белорусской федерации беспилотной авиации" Глеб Бондарик.

Также проблемным моментом является тот факт, что для управления дронами используется частотный диапазон, который не принадлежит гражданским лицам. Системы управления беспилотников сделаны за границей, там применяют частоты, которые у нас используют специальные службы.

"Сейчас мы готовим документ для Госкомиссии по радиочастотам, чтобы гражданским лицам выделили свой частотный диапазон", – добавил Бондарик.

Любой отснятый материал нужно показать Министерству обороны

На данный момент, согласно закону, человек, который планирует снимать с дрона, должен за 3-4 рабочих дня подать заявку в Минобороны и получить соответствующее разрешение. Более того, уже отснятое видео нужно передать в Министерство обороны на просмотр.

"Конечно, это создает неудобства, особенно телекомпаниям, СМИ, которым нужно оперативно выкладывать видеоинформацию. Однако более четкого нормативного акта пока нет, и я бы рекомендовал, особенно в случае коммерческой съемки, его придерживаться. Сейчас мы работаем над тем, чтобы упростить ситуацию: в перспективе в Беларуси может появиться "зеленая зона", в которой дронами можно будет снимать беспрепятственно", – сообщил Глеб Бондарик.

К слову, на сайте Министерства обороны можно найти информацию о тех местах, где съемка с беспилотника вообще запрещена.

За полеты и съемку на дроне может оштрафовать транспортная инспекция

"На данный момент в стране сложилась еще одна парадоксальная ситуация: полеты дронов контролирует транспортная инспекция, именно та, которая следит за грузовиками или такси. И именно транспортная инспекция может требовать все необходимые документы на съемку и в случае чего применять санкции", – добавил Глеб Бондарик.

Дроны используются не только для создания красивого видео



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У большинства людей представление о дроне как о приспособлении, которое позволяет снимать красивое видео с высоты. Однако это не единственное применение беспилотников. Дроны могут служить для мониторинга линий электропередач, газопроводов, с помощью них осуществляется контроль строительных работ.

"Беспилотники активно внедряются в систему точного земледелия. Например, они применяются в мониторинге движения сельскохозяйственной техники. Даже у нас "Агрокомбинат "Ждановичи" предоставил поле в пользование для экспериментов одной компании", – делится информацией Бондарик.

Также в мире, в том числе и Беларуси, развивается спортивное направление под названием дрон-рейсинг. В конце мая в Минске пройдет первый этап кубка страны по дрон-рейсингу.

Некоторые дроны стоят дороже нового автомобиля

Для многих белорусов использование дрона – пока хобби. Сделать полноценный бизнес, используя беспилотники, пока сложно, и главной проблемой является именно отсутствие внятного законодательства. Существенен вопрос и цены. Некоторые дроны стоят порядка десяти тысяч долларов, на такую же сумму можно навесить на него оборудования.

"Есть случаи, когда далеко не самые обеспеченные люди этим занимаются, они готовы экономить на себе ради хобби. Например, на соревнованиях по дрон-рейсингу спортсмен может разбить два-три аппарата, это норма. Но тут нужно видеть, какие эмоции обуревает спортсмена, это настоящая страсть, на которую не жалеешь средства", – рассказал зампредседателя "Белорусской федерации беспилотной авиации".