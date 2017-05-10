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Исследователь показал на видео последствия укуса ядовитой рыбы

11.05.2017 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал укол ядовитых плавников «рыбы-зебры». Видео об этом он опубликовал на своем YouTube-канале.

Исследователь показал на видео последствия укуса ядовитой рыбы
Brave Wilderness / youtube.com

На видео мужчина прокалывает себе руку плавниками крылатки-зебры — хищной рыбы семейства скорпеновых, которая имеет длинные ленты спинных и грудных плавников. В них таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен и приводит к параличу скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать смерть.

По словам Петерсона, чтобы оказать себе первую помощь необходимо как можно быстрее обработать рану пероксидом водорода и поместить ужаленную конечность в горячую воду минимум на 10 минут. Это должно разрушить попавшие в кровь токсичные белки.

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Ранее мужчину уже кусал «муравей-пуля» (Paraponera clavata) и тарантуловый ястреб (Pepsis formosa). Боль их укусов оценивается учеными в 4+ и 4 балла по шкале Шмидта. Для сравнения — укус пчелы в этой шкале соответствует 1,0 балла, красного муравья — 1,2, шершня — 2,0.

 
 
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Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал укол ядовитых плавников «рыбы-зебры». Видео об этом он опубликовал на своем YouTube-канале.

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