|
Исследователь показал на видео последствия укуса ядовитой рыбы
11.05.2017 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал укол ядовитых плавников «рыбы-зебры». Видео об этом он
На видео мужчина прокалывает себе руку плавниками крылатки-зебры — хищной рыбы семейства скорпеновых, которая имеет длинные ленты спинных и грудных плавников. В них таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен и приводит к параличу скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать смерть.
По словам Петерсона, чтобы оказать себе первую помощь необходимо как можно быстрее обработать рану пероксидом водорода и поместить ужаленную конечность в горячую воду минимум на 10 минут. Это должно разрушить попавшие в кровь токсичные белки.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Ранее мужчину уже кусал «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал укол ядовитых плавников «рыбы-зебры». Видео об этом он опубликовал на своем YouTube-канале.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии