Исследователь показал на видео последствия укуса ядовитой рыбы

Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал укол ядовитых плавников «рыбы-зебры». Видео об этом он опубликовал на своем YouTube-канале.



Brave Wilderness / youtube.com

На видео мужчина прокалывает себе руку плавниками крылатки-зебры — хищной рыбы семейства скорпеновых, которая имеет длинные ленты спинных и грудных плавников. В них таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен и приводит к параличу скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать смерть.

По словам Петерсона, чтобы оказать себе первую помощь необходимо как можно быстрее обработать рану пероксидом водорода и поместить ужаленную конечность в горячую воду минимум на 10 минут. Это должно разрушить попавшие в кровь токсичные белки.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Ранее мужчину уже кусал « муравей-пуля » (Paraponera clavata) и тарантуловый ястреб (Pepsis formosa). Боль их укусов оценивается учеными в 4+ и 4 балла по шкале Шмидта. Для сравнения — укус пчелы в этой шкале соответствует 1,0 балла, красного муравья — 1,2, шершня — 2,0.