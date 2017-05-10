В Китае провели интернет-опрос, чтобы выбрать название для нового авианосца. Победил вариант «ротоногий рак». По-китайски это пишется 皮皮虾 и звучит как «пипи ся».



Изображение: Синьхуа

Кроме ротоногого рака в тройку лидеров вошли такие названия, как «Тайвань» и «Сунь Укун» (имя Царя обезьян из китайской легенды).

Ротоногий рак в Азии считается деликатесом и настолько полюбился интернет-пользователям, что даже стал популярным интернет-мемом. На одной из картинок персонаж-«наездник», оседлав новый авианосец, мчится на нем по морю, пишет Defence.ru



Фото: defence.ru



Фото: blog.sina.com.cn

Впрочем, последнее слово в названии корабля остается за военными, которые, скорее всего, назовут его «Хайнань». В этом названии есть намек на главную задачу корабля — охрану морских границ в районе одноименного острова.

Новый авианосец станет вторым кораблем такого типа у ВМС Китая. Его водоизмещение — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.

Не благозвучные для русскоязычного читателя названия встречаются не только в Китае. Например, в апреле этого года корпорация Lockheed Martin получила лицензию на технологию экзоскелетов под названием Dermoskeleton.

А американское агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA год назад представило свою новую разработку — System of Systems Integration Technology and Experimentation (SoSITE). Она призвана обеспечить Пентагону превосходство в воздухе.