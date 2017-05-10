Летчики 50-й авиабазы считаются лучшими в Беларуси, им доверяют самые сложные и опасные задания: перевозку первых лиц государства, работу с силами специальных операций, участие в международных соревнованиях и транспортировку самых важных грузов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По итогам 2016 года 50-ю смешанную авиационную базу признали лучшей авиационной воинской частью в Беларуси. На днях ей исполнилось 37 лет. 42.TUT.BY побывал в гостях у авиаторов и узнал, как заставить летать танки, почему пилоты передвигаются на велосипедах и сколько граммов шоколада в день положено летчику.

Машина времени для пилота

«Нас, летчиков, можно смело назвать повелителями времени», — этой фразой встречает командир авиабазы полковник Андрей Лукьянович.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Еще несколько часов назад находился в одной стране и вот уже за многие тысячи километров в другой, в ином часовом поясе, в иных социальных и общественных условиях. Кто еще может наблюдать рассвет в течение нескольких часов? Пролетаешь Байкал ранним утром и через шесть часов полета посадка в Минске на расвете. Управляют таким сжатием времени, перемещаясь по земным часовым поясам на первый взгляд обычные люди-пилоты. Хотя после общения с ними, понимаешь, что летчики — штучный товар и не зря их называют асы.

По словам командира, спектр применения авиационной базы очень широк. Ее самолеты и вертолеты обладают высокой грузоподъемностью, внушительной дальностью полета и боевой мощью. Они способны выполнять задачи в любое время суток даже в сложных боевых и метероологических условиях. Действовать они могут как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

— Мы даже танки можем заставить летать. И ничего, что весит такая махина больше 40 тонн — в самолет вмещается, а взлететь с таким грузом наши экипажи обучены, на данный момент подготовлено более полусотни экипажей, в том числе на самолетах Ил-76.



Фюзеляж «Як-130» в самолете «Ил-76».

К слову, Ил-76 по размерам напоминает летающий дом, почти пятиэтажка, его высота без малого 15 метров. Случается, что внутри него перевозят другие самолеты, так это было с учебно-боевыми самолетами Як-130, приобретенными в России. Без крыльев эти машины с запасом помещались в утробе летающего гиганта.

Без нас десантники просто парашютисты

Основные рабочие лошадки 50-й авиабазы — многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-5, ударные Ми-24, а также самолеты Ил-76 и Ан-26. Раньше в строю стояли и гиганты Ми-26, но от них со временем пришлось отказаться, уж слишком дороги в эксплуатации, только комплект лопастей на одну машину стоит более миллиона долларов. Тем более, что «восьмерки» справляются со всеми стоящими перед нами задачами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый вертолет Ми-8МТВ-5 может взять на борт 36 бойцов в полной экипировке, два возьмут роту. Это хорошая альтернатива Ми-26.

Одна из основных задач 50-й авиабазы — обеспечение сил специальных операций. Летчики участвуют во всех маневрах и операциях, где задействован спецназ и есть необходимость в крылатой кавалерии. Следующими большими маневрами, где будут принимать участие авиаторы, станут учения «Запад-2017».





— Самым сложным считаются прыжки с парашютом с борта самолета Ил-76, — рассказывает полковник Андрей Лукьянович, — особенно это касается массового десантирования, когда борт покидают 126 десантников. Согласно традиции, пока боец не совершит прыжок с Ил-76, он не десантник, а просто парашютист. Многие из нас выросли на хороших фильмах «В зоне особого внимания» и «Офицеры» с Юматовым и Лановым, в конце обоих фильмах показан элемен десантирования с самолетов Ан-12 и Ил-76. После просмотра таких картин любой захочет связать свою судьбу с вооруженными силами.

В боевых условиях десантно-транспортные задачи могут быть только при надежным прикрытии с воздуха. Например, в Афганистане Ил-76 всегда садился при прикрытии двумя ударными вертолетами Ми-24.

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Вертолеты прошли глубокую модернизацию на белорусских предприятиях. Сегодня эти машины решают основную задачу дежурства по противовоздушной обороне. Ми-24 может перевозить до 8 десантников в полной боевой экипировке или 1,5 тонны оружия и боеприпасов. Последнее позволяет ему проводить дистанционное минирование с воздуха.

На вооружении авиационный базы еще имеются самолеты Ан-26, их отличают надежнось, неприхотливость и высокая прочная конструкция. Они используются, в том числе, как спецмашины для аэрофотосъемки и как летающие лаборатории со специальным оборудованием.

15 граммов шоколада и здоровый образ жизни

Первое, что бросается в глаза на территории части — большое количество велосипедов, создается впечатление, что через базу проходит маршрут знаменитого «Тур де Франс».





— Двухколесный транспорт в нашей работе незаменим. Если летчиков централизованно отвозят на автобусе, то техническому персоналу приходится постоянно сновать между машинами, уезжать и возвращаться на аэродром. Длина взлетно-посадочной полосы у нас 3000 метров. Пешком ходить долго, некоторые настолько привыкают к велосипедам, что ездят на них и домой, благо недалеко.



Годовой налет летчика авиабазы — не менее 100 часов. Кроме этого все пилоты проходят обязательную подготовку на авиатренажере, способно моделировать любые погодные условия, аварийные ситуации и даже применение вооружения.

Кормят по летным нормам тоже очень хорошо. В меню всегда есть творог, яйца и шоколад. Последнего дают, правда, всего 15 граммов в день, но это оптимальная цифра по мнению специалистов, составлявших летное меню.

Летчики — народ суеверный, кроме многочисленных примет нуждаются и в духовном общении. Специально для этого на территории части в 2014 году была возведена деревянная часовня в честь пророка Божьего Святого Ильи, это не просто дань памяти погибшим товрищим, но и место молитвы, приобщение нащего воинкого коллектива к духовно нравственым ценностям.



На торжественном построении в честь 72-й годовщины победы в великой Отечественной войне католическая церковь принесла в дар икону Будславская Икона Божией Матери. Согласно церковной истории, этот образ был подарен в 1598 году папой римским Климентом VIII минскому воеводе Яну Пацу.

— Хочется учесть все аспекты жизни военнослужащих, поскольку работа в небе не терпит ошибок. Наши авиаторы на сто процентов обеспечены жильем, построен детский сад, деньги на который выделил генерал-губернатор Семен Шапиро.

Летающий стакан

Своим «рождением» авиабаза обязана Афганской войне. В горах, где нет нормальных дорог, перебрасывать грузы и десантников могли только летающие машины. Поэтому буквально за месяц в узбекском городе Чирик был сформирован 50-й отдельный смешанный авиационный полк.



Ми-24А, прозванный «стаканом». Фото: militaryarms.ru

За это время пилоты получили боевой опыт, которой потом помог сформировать белорусскую вертолетную школу. У ее истоков стоял и полковник Юрий Рогачев. Он прошел Афганистан и до сих пор служит в белорусских войсках ВВС и ПВО, сегодня он самый опытный вертолетчик в 50-й авиабазе.

Свою службу Юрий начинал в воинской части 61 902 на территории Грузинской ССР. Подразделение базировалось в городе Цхинвали.

— В нашей части были ранние модификации вертолетов Ми-24А, военные их прозвали «стаканом» за характерную форму кабины. Не самая удобная машина, к управлению тоже приходилось привыкать. Позже в Афганистане у нас уже был самый современный по тем временам Ми-24 В, который за характерную внешность прозвали «крокодилом».

Вертолеты, в которых шел снег

Вертолеты не раз спасали жизнь бойцам атакованных колонн. Порой только один вид Ми-24, зависшего над колонной, заставлял душманов отказаться от нападения.

— В России во время Чеченской войны был захвачен фильм для подготовки боевиков, в котором говорилось, что нельзя нападать на колонну, которую сопровождают вертолеты. Фильм основывался на афганском опыте. Ми-24 обладал не только высокой огневой мощью, но и был довольно комфортным по тем временам.



Фото: topwar.ru

В отличие от пилотов Ми-8, на «крокодилах» стоял полноценный кондиционер. Причем на полной мощности из него летели настоящие хлопья снега (и это когда за бортом плюс 50 градусов). Машина была комфортной и хорошо бронированной. Мы не боялись огня стрелкового оружия, а вот пулеметы калибра 12,7 мм и «Стингеры» были очень опасны. Это только в кино, когда по вертолету ведут плотный огонь, дырки ложатся аккуратной строчкой.



Полковник Юрий Рогачев. Кожаная куртка — важный атрибут летной униформы. Она способна некторое время защитить летчика от пламени.

На самом деле, попадает одна-две пули из очереди, и самая опасная из них — шальная. Такой был тяжело ранен мой друг Валера Аминов. Пуля из ДШК (пулемет Дегтярева — Шпагина) попала в небронированное стекло, отрикошетила от ручки управления и ушла вверх. Но осколки угодили пилоту в шею. Благодаря своевременно оказанной помощи Валерий выжил.



Чтобы сохранить память отдавших свои жизни при выполнении воинского долга авиаторов, по инициативе командира авиационно базы создан уникальный музей воинской славы. Его экспонаты размещены в военно-транспортном самолете Ан-26, который помнит еще небо Афганистана.

В Афганистане Юрий Рогачев пробыл всего год, за это время ни разу не был сбит, хотя бывало, что борттехники насчитывали в его машине с десяток пулевых пробоин в лопастях и хвостовой балке.



Памятник возле реактора пилотам вертолетов Ми-8 которые приниимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Сегодня, благодаря богатому опыту пилотирования, ему доверяют возить иностранных гостей и первых лиц государства. Во время встречи глав государств Беларуси и Украины в Чернобыле его пассажиром был президент Петр Порошенко.

С пылесосом над Чернобылем

Подполковник запаса Сергей Пацкевич тепло отзывался о службе в легендарном «полтиннике». Он успел пройти Афганистан и принять участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, за что был награжден медалью «За отвагу».



Сергей Пацкевич

— О том, что полетим в Украину, узнал от своего командира, но с какой целью — не было известно, пока четыре наших Ми-8Т не перебросили под Чернобыль. Я молодой бортмеханик, только отметил день рождения. Как таковой, особой защиты у летчиков не было: положили два свинцовых листа в проем кабины вертолета, больше было нельзя, иначе нарушалась центровка. Под летчиком и вовсе был только лист, иначе педали было бы не нажать.

В первый полет над Чернобылем поразило огромное рыжее пятно вокруг реактора, стоявший рядом профессор из Москвы, видя мое волнение, заметил, что бояться атома на такой высоте нечего. «Я с ним 20 лет работаю, и жена не жалуется», — тогда сказал он. А между профессором и реактором, не считая высоты, было всего 4 мм стеклянного блистера.

Вместе с экипажем Сергей Пацкевич летал всего в 120 метрах над реактором. В опасной зоне проводили не больше 4 часов, но все равно успел набрать 24 рентгена, поэтому после выполнения задания его госпитализировали.

— Чтобы взять пробы воздуха над реактором, вниз на фалах спускали несколько пылесосов, к которым был приделан дополнительный груз. Во время одного из полетов груз отвалился и пришлось лететь очень медленно, иначе бы пылесос мог зацепиться за рулевой винт. А каждая лишняя минута в радиоактивной зоне, стоит ли говорить, насколько опасна.

На память о ликвидации аварии у Сергея Пацкевича остался прибор, показывающий накопленный уровень радиации за время полета, и летный комбинезон, который не менял после вылетов.

— Когда приехал, у меня была красивый летный комбинезон песочного цвета, а взамен давали камуфляж. Я был молодой, бояться в таком возрасте не принято, главное было, как выглядишь внешне. Кстати, в дальнейшем еще пару лет служил на том вертолете (все четыре машины вернулись обратно), на котором летал над Чернобылем. Возможно, и прав был профессор, что на высоте не так опасно.