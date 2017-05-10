В ядерном хранилище в США обрушился тоннель

Тоннель хранилища ядерных отходов в Хэнфорде штата Вашингтон обрушился, образовалось шестиметровое отверстие, куда попала почва. Видео с места инцидента появилось на YouTube.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

ЧП произошло утром во вторник. Тоннель был возведен из бетона и дерева во времена холодной войны как отстойник для железнодорожных вагонов, наполненных отходами производства оружейного плутония. В середине 1990-х годов он был запечатан.

После инцидента 3000 рабочих комплекса были частично эвакуированы, остальных попросили находиться в укрытии и воздержаться от приема воды и пищи. Позже им разрешили покинуть убежища, некоторым сотрудникам посоветовали побыть дома до среды, сообщает CNN.

Сам Хэнфордский комплекс был построен еще в 1943 году в рамках «Манхеттенского проекта», комплекс стал местом расположения «Реактора B» — первого в мире реактора, предназначенного для промышленного производства плутония.

На территории комплекса площадью в 1518 квадратных километров все еще находятся 177 могильников с высокоактивными жидкостями — две трети всех радиоактивных отходов США.