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В России испытали первый "квантовый телефон"

11.05.2017 15:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Казани ученые запустили первую в СНГ многоузловую квантовую сеть и протестировали ее в режиме «квантового телефона», защищенного практически от всех видов прослушки. Об этом сообщает сайт Университета ИТМО.

В России испытали первый "квантовый телефон"
Фото: Университет ИТМО

«Квантовые коммуникации гарантируют абсолютную неуязвимость линий связи для хакерских атак, — объясняют представители вуза. — В отличие от математических алгоритмов шифрования, даже самый сложный из которых можно „раскусить“, в системе квантовых коммуникаций на защиту данных встают фундаментальные законы квантовой физики: носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке перехвата сигнала — таким образом, пользователь мгновенно узнает о вторжении в канал».

Ученые наладили коммуникацию между четырьмя точками в разных районах Казани на расстоянии около 10 км друг от друга. Во время запуска между узлами сети передавали команды управления и пересылали демонстрационные файлы. Также исследователи протестировали аудиосвязь посредством квантового кодирования — фактически в режиме «квантового телефона».

В будущем ученые планируют увеличить скорость передачи данных и расстояние между точками. Также в планах — стыковка и развитие на ее основе сети различных информационных сервисов — например, центров обработки данных и мобильных мессенджеров.

 
 
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В Казани ученые запустили первую в СНГ многоузловую квантовую сеть и протестировали ее в режиме «квантового телефона», защищенного практически от всех видов...

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