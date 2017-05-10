В Казани ученые запустили первую в СНГ многоузловую квантовую сеть и протестировали ее в режиме «квантового телефона», защищенного практически от всех видов прослушки. Об этом сообщает сайт Университета ИТМО.



Фото: Университет ИТМО

«Квантовые коммуникации гарантируют абсолютную неуязвимость линий связи для хакерских атак, — объясняют представители вуза. — В отличие от математических алгоритмов шифрования, даже самый сложный из которых можно „раскусить“, в системе квантовых коммуникаций на защиту данных встают фундаментальные законы квантовой физики: носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке перехвата сигнала — таким образом, пользователь мгновенно узнает о вторжении в канал».

Ученые наладили коммуникацию между четырьмя точками в разных районах Казани на расстоянии около 10 км друг от друга. Во время запуска между узлами сети передавали команды управления и пересылали демонстрационные файлы. Также исследователи протестировали аудиосвязь посредством квантового кодирования — фактически в режиме «квантового телефона».

В будущем ученые планируют увеличить скорость передачи данных и расстояние между точками. Также в планах — стыковка и развитие на ее основе сети различных информационных сервисов — например, центров обработки данных и мобильных мессенджеров.