Ученые рассказали о причине облысения

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в Далласе распознали процессы, отвечающие за потерю волос и процесс поседения. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Genes and Development .



Фото: Reuters

В росте волос участвуют стволовые клетки кожи, которые содержатся в выпуклости на дне волосяных фолликулов. В состав этих клеток входит белок KROX20. Он, в свою очередь, заставляет клетки производить другой белок, известный как фактор стволовых клеток (Stem cell factor, SCF). Эти молекулы отвечают за пигментацию волос.

При удалении клеток, производящих KROX20 у лабораторных мышей, грызуны становились абсолютно лысыми — их шерсть просто переставала расти. А при удалении молекул SCF волосы у животных хоть и продолжали расти, но вскоре становились полностью белыми.

Человеческий организм имеет множество биологических сходств с мышиным. Это позволяет предположить, что то же самое будет характерно и для наших волос. Исследователи намерены подтвердить свою теорию, проведя подобные тесты на людях.

Результаты исследования могут помочь в создании новых способов лечения облысения и предотвращения возникновения седины путем доставки необходимого гена в волосяные луковицы человека.

Кстати, ранее группа немецких ученых установила , что мужской гормон тестостерон практически никак не влияет на процесс облысения. К такому выводу они пришли, проведя эксперимент с участием 373 мужчин.