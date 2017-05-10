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В России запретили поставки смартфонов Xiaomi из китайских интернет-магазинов
11.05.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила запрет на поставку смартфонов и другой продукции компании Xiaomi, купленной в китайских интернет-магазинах.
В ведомстве сообщили, что запрет на ввоз устройств Xiaomi в Россию исходит от компании «Смарт Оранж», которая является официальным дистрибутором соответствующей продукции и хочет, чтобы потребители покупали устройства Xiaomi только через официальные каналы продаж, сообщает РБК.
Купить смартфоны Xiaomi в России можно в салонах мобильных операторов, ведущих ретейлеров, а также через официальный интернет-магазин Xiaomi. Другие зарубежные интернет-магазины официальным каналом продаж не считаются, ФТС приравнивает их к контрафактной продукции.
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила запрет на поставку смартфонов и другой...
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