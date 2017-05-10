В России запретили поставки смартфонов Xiaomi из китайских интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила запрет на поставку смартфонов и другой продукции компании Xiaomi, купленной в китайских интернет-магазинах.

В ведомстве сообщили, что запрет на ввоз устройств Xiaomi в Россию исходит от компании «Смарт Оранж», которая является официальным дистрибутором соответствующей продукции и хочет, чтобы потребители покупали устройства Xiaomi только через официальные каналы продаж, сообщает РБК.





Купить смартфоны Xiaomi в России можно в салонах мобильных операторов, ведущих ретейлеров, а также через официальный интернет-магазин Xiaomi. Другие зарубежные интернет-магазины официальным каналом продаж не считаются, ФТС приравнивает их к контрафактной продукции.