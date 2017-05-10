Microsoft представила крупное обновление Windows 10

На конференции для разработчиков Build 2017 компания Microsoft представила новое крупное обновление для операционной системы Windows 10 — Fall Creators Update, а также показала новые шлемы смешанной реальности под управлением Windows 10.



Фото: microsoft.com

Новый дизайн

Fall Creators Update выйдет в сентябре этого года. Обновление привнесет в систему новый дизайн, который в компании назвали Fluent Design. Изменится как внешний вид самой ОС, так и «внешность» некоторых встроенных приложений.

Создатели отмечают, что в целом интерфейс станет более легким, интуитивным и отзывчивым и будет внедряться постепенно.

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Обновление системы также сможет упростить взаимодействие между компьютерами на Windows и смартфонами на базе iOS и Android.

Одно из значимых нововведений — функция Timeline (временная шкала). С ее помощью все открытые документы, приложения и веб-страницы будут храниться на одной шкале в хронологическом порядке. Это поможет быстрее переключаться между текущими задачами.



Изображение: engadget

Clipboard — еще одна новая функция системы. Это единый буфер обмена между ПК и другими устройствами на iOS или Android. Например, можно скопировать фотографию на смартфоне и сразу переместить ее в документ на компьютере.

Подобная возможность реализована и в экосистеме Apple, но работает только между устройствами компании. Решение от Microsoft универсальное и действует сразу на всех трех популярных системах — Windows, Android и iOS



Изображение: The Verge

В Fall Creators Update также улучшили работу с облачным хранилищем OneDrive. Теперь файлы в «облаке» отображаются в системе в качестве локальных. Их можно открыть и редактировать через файловый менеджер Windows. При этом их необязательно скачивать на компьютер.

Story Remix — новое приложение для работы с фотографиями и видео от Microsoft. С его помощью можно создавать интерактивные ролики-истории, совмещая 3D-объекты и медиафайлы.

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Смешанная реальность

Смешанная реальность (Mixed Reality) стала еще одной важной темой на конференции. Microsoft представила шлемы смешанной реальности под управлением Windows 10, разработанные Acer и HP.



Изображение: engadget

С их помощью пользователи смогут работать с дополненной реальностью, когда на основное изображение реального мира накладываются виртуальные объекты. Также шлемы поддерживают работу с виртуальной реальностью, где все окружение вокруг человека полностью создается в виртуальном пространстве.

Подобные шлемы от Acer и HP будут стоить порядка 300−330 долларов США. Версии для разработчиков доступны для предзаказа уже сегодня, первые поставки запланированы на лето.

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Для работы со смешанной реальностью Microsoft также представила специальные контроллеры, которые помогают взаимодействовать с виртуальными объектами. Они передают сигнал сразу на шлем — дополнительных датчиков для их работы устанавливать не нужно. Цена на комплект со шлемом и контроллерами от Acer составит около 400 долларов.