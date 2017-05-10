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NVIDIA анонсировала GPU GV100 с 5376 ядрами CUDA

11.05.2017 16:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA представила флагманский графический процессор GV100 поколения Volta, который ляжет в основу будущих профессиональные ускорителей для рабочих станций. Потребительские видеокарты на его основе появятся где-то через год.

GV100 будут производить по 12-нанометровому техпроцессу. Новый GPU порадует 5376 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти HBM2, пропускная способность которой составит 900 ГБ/с. Для сравнения, существующий GPU GP100 поколения Pascal имеет 3840 ядер CUDA.

NVIDIA анонсировала GPU GV100 с 5376 ядрами CUDA

Одной из ключевых особенностей GV100 является наличие 672 блоков Tensor Cores, которые предназначены для вычислений в рамках процессов машинного и глубокого обучения. Вычислительная производительность нового GPU достигает 15 терафлопс. При этом энергопотребление не превышает 300 Вт.

 
 
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Компания NVIDIA представила флагманский графический процессор GV100 поколения Volta, который ляжет в основу...

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