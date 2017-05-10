Компания Microsoft сообщила, что количество активных устройств с Windows 10 достигло 500 миллионов. В сентябре прошлого года их было 400 миллионов.

Изначально компания планировала, что к 2018 году новая система будет установлена на 1 миллиард устройств. Этому должны были способствовать программа бесплатной модернизации и продажи смартфонов Lumia. Однако многие пользователи предпочли не устанавливать «десятку» из-за шпионских функций, отсутствия значимых нововведений и принудительных обновлений. Собственные смартфоны Microsoft вовсе оказались мало кому интересны. В 2016 году было реализовано менее 10 миллионов Lumia, тогда как компания рассчитывала продавать 50 миллионов аппаратов ежегодно.





На сегодняшний день Windows 10 является второй по популярности настольной системой с долей 25%. На первом месте находится Windows 7, контролирующая 48% рынка.