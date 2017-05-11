4G-интернет от life:) появился в Борисове, Червене и Березино

Мобильный оператор life:) сообщил о запуске 4G-сети в Борисове, Червене и Березино. Также было расширено покрытие в Полоцке.

Для того чтобы летать на скоростях 4G, проверьте поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта сеть 4G. Сделать это можно на сайте оператора. Если нет, обменять свою SIM-карту на 4G-SIM можно в любом салоне life:) совершенно бесплатно.