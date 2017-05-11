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4G-интернет от life:) появился в Борисове, Червене и Березино
11.05.2017 19:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор life:) сообщил о запуске 4G-сети в Борисове, Червене и Березино. Также было расширено покрытие в Полоцке.
Для того чтобы летать на скоростях 4G, проверьте поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта сеть 4G. Сделать это можно на
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Мобильный оператор life:) сообщил о запуске 4G-сети в Борисове, Червене и Березино. Также...
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