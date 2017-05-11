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PC-версия Vanquish выйдет 25 мая
11.05.2017 18:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sega анонсировала компьютерную версию шутера от третьего лица Vanquish от студии Platinum Games, который выйдет 25 мая этого года в Steam. Обладатели РС-версии Bayonetta смогут приобрести игру со скидкой 25%, сообщает
PC-версия Vanquish предложит разблокированную частоту кадров, поддержку разрешения вплоть до 4К, и расширенные настройки графики, в том числе сглаживание, анизотропную фильтрацию, затенение фонового света, изменяемое качество текстур и теней, пост-процессинг и многое другое.
Сюжет Vanquish основан на глобальном конфликте США и России, который перерос в вооруженное столкновение за контроль над энергоресурсами. Протагонистом является правительственный агент по имени Сэм Гидеон, уничтожающий смертоносных роботов со сверхчеловеческой скоростью и ловкостью.
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Компания Sega анонсировала компьютерную версию шутера от третьего лица Vanquish от студии Platinum Games, который...
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