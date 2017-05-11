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Electronic Arts увольняет разработчиков Mass Effect: Andromeda

11.05.2017 18:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Electronic Arts недовольна критикой и качеством ролевой игры Mass Effect: Andromeda. В связи с чем компания приняла решение о заморозке сериала на неопределенное время. Об этом сообщает портал Kotaku со ссылкой на собственных информаторов, передает InGame.

Также сообщается, что студия BioWare Montreal, которая отвечала за разработку игры, заметно «похудела» и была переведена в режим поддержки других подразделений Electronic Arts.

Многие сотрудники уже присоединились к EA Motive для работы над шутером Star Wars: Battlefront II. Остальные продолжат делать патчи для Mass Effect: Andromeda, а также оказывать помощь компании BioWare Edmonton, которая занимается разработкой абсолютно новой игры.

Electronic Arts увольняет разработчиков Mass Effect: Andromeda

BioWare Montreal была создана в марте 2009 года для оказания помощи студии Edmonton по мере необходимости. Mass Effect: Andromeda стала первой и, возможно, последней игрой студии. Оригинальная трилогия была создана силами BioWare Edmonton.

 
 
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Electronic Arts недовольна критикой и качеством ролевой игры Mass Effect: Andromeda. В связи с чем компания приняла...

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