|
Стала известна дата продаж новой Nokia 3310
11.05.2017 22:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310 поступит в продажу в ближайшее время, раньше других его смогут приобрести жители Великобритании, сообщает
© REUTERS Paul Hanna
Официальная презентация мобильника состоялась в конце февраля этого года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне. Сообщалось, что в продажу телефон поступит во втором квартале 2017 года.
По информации TechRadar, 24 мая Nokia 3310 появится в Великобритании, затем, 26 мая, ее смогут купить немцы, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня. Отмечается, что стоимость мобильника составит порядка 65 долларов. Nokia 3310 будет продаваться в классическом темно-синем цвете, а также красном, желтом и сером.
Точная дата появления мобильника на рынках других стран пока не известна.
Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая Nokia 3310 стала меньше и тоньше своего предшественника, получила цветной экран в 2,4 дюйма, а также двухмегапиксельную камеру.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии