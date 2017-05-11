Стала известна дата продаж новой Nokia 3310

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310 поступит в продажу в ближайшее время, раньше других его смогут приобрести жители Великобритании, сообщает TechRadar .



© REUTERS Paul Hanna Тоньше, легче и со "змейкой": новую Nokia 3310 показали в Барселоне

Официальная презентация мобильника состоялась в конце февраля этого года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне. Сообщалось, что в продажу телефон поступит во втором квартале 2017 года.

По информации TechRadar, 24 мая Nokia 3310 появится в Великобритании, затем, 26 мая, ее смогут купить немцы, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня. Отмечается, что стоимость мобильника составит порядка 65 долларов. Nokia 3310 будет продаваться в классическом темно-синем цвете, а также красном, желтом и сером.

Точная дата появления мобильника на рынках других стран пока не известна.

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств.