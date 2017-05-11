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Ученые: благодаря терапии ВИЧ больше не укорачивает жизнь

12.05.2017 09:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных людей возросла на десять лет благодаря антиретровирусной терапии (АРВТ), сообщают ученые. Это значит, что сейчас люди с ВИЧ живут столько же, сколько и не зараженные вирусом. Правда, есть исключения. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Lancet, о работе рассказывает «Газета.Ru».

Ученые: благодаря терапии ВИЧ больше не укорачивает жизнь
Фото: Reuters

Как отмечают авторы, такое значительное улучшение стало возможно благодаря использованию менее токсичных препаратов, появлению большего количества вариантов терапии для людей со штаммами ВИЧ, устойчивыми к лекарствам, и более строгому соблюдению предписаний врачей.

У новых препаратов меньше побочных эффектов, вирусу сложнее выработать к ним устойчивость, а улучшенные программы профилактики и лечения заболеваний у ВИЧ-инфицированных позволяют максимально избежать последствий болезней.

АРВТ получила распространение в середине 1990-х годов. Она представляет собой комбинацию трех или более препаратов, направленных на предотвращение репликации вируса. Это позволяет предотвратить нанесение ущерба иммунной системе и, как следствие, прогрессирование болезни.

В исследовании авторы рассмотрели 18 работ ученых из стран Европы и Северной Америки, в сумме охвативших более 88 тыс. человек, которые начали принимать антиретровирусные лекарства в 1996—2010 годах. Среди тех, кто стал получать препараты в 1996—2007 годах, процент умерших в первые три года был выше, чем среди тех, кто начал лечение в 2008—2010-х.

В результате, по расчетам авторов, ожидаемая продолжительность жизни для молодых, двадцатилетних людей с ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день возросла на девять лет для женщин и десять — для мужчин. Те, кто начал принимать АРВТ после 2008 года, имеют все шансы дожить в среднем до 78 лет — как и не зараженные ВИЧ люди.

Однако такой расклад возможен не для всех ВИЧ-инфицированных. Например, среди заразившихся во время инъекции наркотика настолько значительного прогресса не было.

Исследование относится только к тем странам, где оно прошло. «Наше исследование основывалось на данных из стран Европы и Северной Америки и поэтому неприменимо к России, — объяснила изданию Маргарет Мэй, одна из авторов исследования. Восточная Европа и Центральная Азия — единственные в мире регионы, где количество носителей ВИЧ растет».

 
 
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Продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных людей возросла на десять лет благодаря антиретровирусной терапии (АРВТ), сообщают ученые. Это значит, что сейчас люди...

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