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Пользователи Сети затравили бразильянку, подогревшую хомяка в микроволновке

12.05.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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После того как 16-летняя бразильянка Витория Мюллер выложила видеоролик на своей страничке в Facebook, где она подогревает хомяка в микроволновке, на нее обрушился шквал критики пользователей Сети, пишет The Mirror.

Возмущенные интернет-пользователи запустили хештег #PunicaoParaVitoria (#НаказаниеДляВитории) и даже обратились в полицию с просьбой указать на жестокое обращение с хомячком.

Отец Виктории заставил ее объяснить свое поведение стражам порядка и позже опубликовал пост с извинениями, где говорится, что в его семье любят животных и никогда бы не пошли на такой шаг.

Пользователи Сети затравили бразильянку, подогревшую хомяка в микроволновке
Витория Мюллер. Фото: unilad.co.uk

Сама девушка рассказала, что поместила домашнего питомца в микроволновку после спора с друзьями. После инцидента хомяка забрали у нерадивой владелицы, животное прошло медосмотр, показавший, что с ним все в порядке. Сейчас хомяк живет в приюте.

 
 
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После того как 16-летняя бразильянка Витория Мюллер выложила видеоролик на своей страничке в Facebook, где она подогревает хомяка в микроволновке, на нее обрушился...

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