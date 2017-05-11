Пользователи Сети затравили бразильянку, подогревшую хомяка в микроволновке

После того как 16-летняя бразильянка Витория Мюллер выложила видеоролик на своей страничке в Facebook, где она подогревает хомяка в микроволновке, на нее обрушился шквал критики пользователей Сети, пишет The Mirror.

Возмущенные интернет-пользователи запустили хештег #PunicaoParaVitoria (#НаказаниеДляВитории) и даже обратились в полицию с просьбой указать на жестокое обращение с хомячком.

Отец Виктории заставил ее объяснить свое поведение стражам порядка и позже опубликовал пост с извинениями, где говорится, что в его семье любят животных и никогда бы не пошли на такой шаг.



Витория Мюллер. Фото: unilad.co.uk

Сама девушка рассказала, что поместила домашнего питомца в микроволновку после спора с друзьями. После инцидента хомяка забрали у нерадивой владелицы, животное прошло медосмотр, показавший, что с ним все в порядке. Сейчас хомяк живет в приюте.