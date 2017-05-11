Как правильно использовать камеру смартфона: инструкция от Apple

Компания Apple выпустила пять видео с рекомендациями об использовании фотокамеры на седьмом поколении iPhone. Ролики показывают, как лучше снимать портреты, макро-кадры, вертикальные панорамы и подвижные объекты, а также неподсвеченные вспышкой объекты в темноте.



Фото: Pei Ketron / apple.com

Для съемки портрета Apple рекомендовала использовать специально предназначенный для этого режим в сочетании с эффектом глубины кадра. Сам смартфон при этом должен находиться в вертикальном («портретном») положении и быть сфокусированным на лице человека.

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Макро-кадры, согласно рекомендациям Apple, следует снимать с расстояния до десяти сантиметров от объекта. Для получения качественного снимка необходимо вручную выставить фокус камеры, выделив касанием объект съемки, и отрегулировать экспозицию кадра с помощью ползунка.

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Вертикальная панорама снимается на iPhone с помощью режима «Панорама». Смартфон при этом нужно держать в горизонтальном положении. Камеру следует вести снизу вверх до достижения верхней границы кадра. Как и при съемке обычной панорамы, делать это нужно медленно и без резких движений в стороны, иначе снимок может получиться неровным.

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Для съемки в темноте без вспышки Apple рекомендует найти небольшой источник света. Выбрав правильный ракурс, пользователь должен указать смартфону точку фокусировки и ползунком отрегулировать экспозицию для достижения подходящей яркости объекта.

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Подвижные объекты лучше снимать в «ландшафтном» режиме с помощью функции «Burst mode». Для ее активации необходимо зажать кнопку камеры и держать до окончания съемки. После этого iPhone сформирует галерею снимков, из которых пользователь сможет выбрать самые удачные кадры.

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