ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно использовать камеру смартфона: инструкция от Apple

12.05.2017 12:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Apple выпустила пять видео с рекомендациями об использовании фотокамеры на седьмом поколении iPhone. Ролики показывают, как лучше снимать портреты, макро-кадры, вертикальные панорамы и подвижные объекты, а также неподсвеченные вспышкой объекты в темноте.

Как правильно использовать камеру смартфона: инструкция от Apple
Фото: Pei Ketron / apple.com

Для съемки портрета Apple рекомендовала использовать специально предназначенный для этого режим в сочетании с эффектом глубины кадра. Сам смартфон при этом должен находиться в вертикальном («портретном») положении и быть сфокусированным на лице человека.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Макро-кадры, согласно рекомендациям Apple, следует снимать с расстояния до десяти сантиметров от объекта. Для получения качественного снимка необходимо вручную выставить фокус камеры, выделив касанием объект съемки, и отрегулировать экспозицию кадра с помощью ползунка.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Вертикальная панорама снимается на iPhone с помощью режима «Панорама». Смартфон при этом нужно держать в горизонтальном положении. Камеру следует вести снизу вверх до достижения верхней границы кадра. Как и при съемке обычной панорамы, делать это нужно медленно и без резких движений в стороны, иначе снимок может получиться неровным.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Для съемки в темноте без вспышки Apple рекомендует найти небольшой источник света. Выбрав правильный ракурс, пользователь должен указать смартфону точку фокусировки и ползунком отрегулировать экспозицию для достижения подходящей яркости объекта.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Подвижные объекты лучше снимать в «ландшафтном» режиме с помощью функции «Burst mode». Для ее активации необходимо зажать кнопку камеры и держать до окончания съемки. После этого iPhone сформирует галерею снимков, из которых пользователь сможет выбрать самые удачные кадры.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple выпустила пять видео с рекомендациями об использовании фотокамеры на седьмом поколении iPhone. Ролики показывают, как лучше снимать портреты,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Пользователи Сети затравили бразильянку, подогревшую хомяка в микроволновке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика