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iTunes появится в Windows Store

12.05.2017 10:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft сообщила, что проигрыватель iTunes появится в Windows Store до конца этого года.

Приложение iTunes для Windows Store предложит полноценный доступ ко всем функциям сервиса, включая Apple Music и магазин iTunes Store. Также в нем будет реализована поддержка iPhone и iPad с любыми компьютерами под управлением Windows 10 и Windows 10 S.

iTunes появится в Windows Store

Сотрудничество Microsoft и Apple выгодно обеим компаниями. Первая хочет популяризировать ноутбуки с Windows 10 S среди студентов, тогда как другая готова предложит им музыку из сервиса Apple Music, который нуждается в притоке новых пользователей, чтобы потеснить конкурирующий Spotify.

 
 
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Компания Microsoft сообщила, что проигрыватель iTunes появится в Windows Store до конца этого года. Приложение iTunes...

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