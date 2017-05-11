Анонсировано обновление Windows 10 Fall Creators Update

Компания Microsoft официально анонсировала новое масштабное обновление Windows 10 Fall Creators Update, которое выйдет грядущей осенью и предложит несколько интересных новшеств.

Главным нововведением станет новый пользовательский интерфейс Fluent Design, который сделает облик системы более легким и современным. Компания утверждает, что в основе нового дизайна лежит интуитивный, адаптивный и инклюзивный подход к созданию приложений для различных типов устройств, способных взаимодействовать между собой.

Функция Timeline позволит возвращаться к ранее открытым файлам, приложениям и сайтам с помощью визуальной временной шкалы, которая отображает, чем пользователь занимался ранее.

Универсальный буфер обмена Clipboard позволит быстро и легко обмениваться информацией между соединенными устройствами. В частности, можно будет скопировать файл с ПК и перенести его на свой смартфон.

Еще в Windows 10 вернутся файлы-заполнители OneDrive, а приложение Story Remix позволит превращать фото и видео в уникальные ролики со звуковым сопровождением и анимированными переходами между кадрами.