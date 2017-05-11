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Трамп нашел способ сократить стоимость новейшего авианосца - вернуться к "проклятому пару"
12.05.2017 15:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от продвинутых технологий взлета с палубы новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford,
Глава Белого дома усомнился в перспективах внедрения электромагнитных катапульт на новых авианосцах класса Gerald Ford во время
«Вы знаете, катапульта очень важна. Поэтому я спросил (военных), что это? „Сэр, это наша цифровая система электромагнитной катапульты. Мы должны идти в ногу с современными технологиями“, — передает диалог с военными специалистами Трамп. — Я спросил, как это работает. „Сэр, пока не очень хорошо, но имеет большие перспективы“».
Трампу такой ответ не понравился, как и сложность самого устройства электромагнитной катапульты: «Это звучит для меня плохо — цифровые… Что такое цифровые? Это очень сложно, нужно быть Альбертом Эйнштейном, чтобы понять, как все работает. А они хотят больше авианосцев. Я спросил, какой системой вы хотите пользоваться? „Сэр, мы хотим цифровую“. Я им сказал, что нет, используйте этот проклятый пар, цифровые системы стоят миллионы долларов, и это скверно».
Добавим, что электромагнитная катапульта представляет собой линейный индукционный двигатель с поочередно отключаемыми и подключаемыми сегментами. В пусковом устройстве смонтирована специальная тележка, к которой цепляется самолет за переднюю стойку.
Сама тележка движется между двумя направляющими электромагнитами. После прохождения тележкой очередной электромагнитной секции последняя отключается, и так — на протяжении всего разгона. Благодаря этому нет необходимости держать включенным весь линейный двигатель.
Впрочем, сама система пока недостаточно надежна. В прошлом году, в управлении операционного тестирования и оценки Министерства обороны США
Для ведения полноценной боевой операции наработка на сбой должна составлять порядка 1600 посадок и 4166 взлетов соответственно.
Разработкой электромагнитной катапульты занимается фирма General Atomics, стоимость проекта — 676,2 миллиона долларов. Длина пускового устройства составляет 91 метр. Согласно предыдущим сообщениям, EMALS может разогнать самолет массой 45 тонн до 240 километров в час.
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Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от продвинутых технологий взлета с палубы новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford, пишет Popular Mechanics.
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