Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от продвинутых технологий взлета с палубы новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford, пишет Popular Mechanics.



«Джеральд Форд». Изображение: U.S. Navy / nplus1.ru

Глава Белого дома усомнился в перспективах внедрения электромагнитных катапульт на новых авианосцах класса Gerald Ford во время интервью журналу Time. Трамп рассказал, что электромагнитные катапульты работают плохо, поэтому военным лучше всего использовать проверенные паровые катапульты.



Фото: mercurynews.com

«Вы знаете, катапульта очень важна. Поэтому я спросил (военных), что это? „Сэр, это наша цифровая система электромагнитной катапульты. Мы должны идти в ногу с современными технологиями“, — передает диалог с военными специалистами Трамп. — Я спросил, как это работает. „Сэр, пока не очень хорошо, но имеет большие перспективы“».

Трампу такой ответ не понравился, как и сложность самого устройства электромагнитной катапульты: «Это звучит для меня плохо — цифровые… Что такое цифровые? Это очень сложно, нужно быть Альбертом Эйнштейном, чтобы понять, как все работает. А они хотят больше авианосцев. Я спросил, какой системой вы хотите пользоваться? „Сэр, мы хотим цифровую“. Я им сказал, что нет, используйте этот проклятый пар, цифровые системы стоят миллионы долларов, и это скверно».

Добавим, что электромагнитная катапульта представляет собой линейный индукционный двигатель с поочередно отключаемыми и подключаемыми сегментами. В пусковом устройстве смонтирована специальная тележка, к которой цепляется самолет за переднюю стойку.

Сама тележка движется между двумя направляющими электромагнитами. После прохождения тележкой очередной электромагнитной секции последняя отключается, и так — на протяжении всего разгона. Благодаря этому нет необходимости держать включенным весь линейный двигатель.

Впрочем, сама система пока недостаточно надежна. В прошлом году, в управлении операционного тестирования и оценки Министерства обороны США установили , что электромагнитная катапульта корабля может произвести только 400 запусков, после чего с большой вероятностью даст сбой.

Для ведения полноценной боевой операции наработка на сбой должна составлять порядка 1600 посадок и 4166 взлетов соответственно.

Разработкой электромагнитной катапульты занимается фирма General Atomics, стоимость проекта — 676,2 миллиона долларов. Длина пускового устройства составляет 91 метр. Согласно предыдущим сообщениям, EMALS может разогнать самолет массой 45 тонн до 240 километров в час.