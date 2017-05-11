В БГУИР показали кошелек с защитой от преступников

В БГУИР открыли первую в стране специализированную лабораторию по защите информации. Также журналистам показали разработки в этой области — комлексы для защиты от прослушки и кошелек с радиоэкраном.



Фото: Reuters / Thomas Peter

«Отрасль испытывает дефицит кадров»

Поводом для показа новинок стало открытие в БГУИР специализированной лаборатории по защите информации, созданной совместно с российской компанией «СёрчИнформ».

На основе разработок компании в вузе появится специализированная дисциплина «Противодействие утечке конфиденциальной информации». Новый предмет магистранты факультета телекоммуникаций начнут изучать с сентября 2017 года.

«Есть один парадокс: отрасль испытывает большой дефицит кадров, — рассказал представитель „СерчИнформ“ Виктор Морозов. — Но это не значит, что отрасль нуждается в специалистах с дипломом. Нужны именно специалисты, а какой у них будет диплом — вопрос вторичный».

В ближайших планах — открыть к новому учебному году авторизованный центр компании на базе БГУИР. В нем преподаватели и студенты смогут пройти бесплатное сертифицированное обучение. Также в планах — занятия по информационной безопасности для школьников и первая в стране олимпиада по этой дисциплине.

Защищенный кошелек

Также специалисты БГУИР показали разработки в сфере информационной и бытовой безопасности. Среди них — особый кошелек, который защищает банковские карты RFID от несанкционированного доступа.



Фото: TUT.BY

В RFID-картах используется не магнитная полоса, а чип. При оплате его нужно подносить к считывающему устройству — и оно производит списание средств. Для операций с небольшими суммами вводить PIN-код не нужно.

«Такую процедуру можно реализовать дистанционно, — объясняет профессор Тимофей Борботько, заведующий кафедрой защиты информации. — Можно даже увеличить расстояние, увеличив мощность устройства, которое будет перехватывать сведения».

В Беларуси нет подтвержденных банками случаев подобных краж. Однако ученые изготовили прототип кошелька, который исключает даже теоретическую возможность нежелательного списания.

«Защищенный» кошелек выглядит как обычный. Однако в его стенки с внешней стороны вшит радиопоглощающий материал. Если кошелек открыть, картой по-прежнему можно расплатиться, не доставая из отсека.



Фото: TUT.BY

По словам разработчиков, в продаже аксессуар с экраном стоил бы не больше, чем обычный кошелек - максимум 10 долларов. Массовый выпуск таких кошельков в Беларуси сейчас не налажен, переговоры с минской фабрикой оказались неуспешными.

Устройства против слежки

Также разработчики показали белорусские комплексы «Прибой» и «Детектор», которые нужны для защиты от слежки. В первую очередь они могут быть полезны для ведомств, которые работают с гостайной.

Комплекс «Прибой» защищает помещение от «прослушки», а точнее — от «утечки речевой информации по акустическим и вибрационным каналам». Специальный защитный контур устанавливают на стены, пол и потолок. Генератор шума создает в канале утечки помеху — шум с обрывками слов.



Фото: TUT.BY

В итоге никто за пределами помещения не может перехватить информацию — разобрать, о чем говорили внутри. Белорусская разработка способна подстраиваться под уровень громкости звука в помещении. По словам создателей, в зарубежных аналогах такой возможности нет.

Комплекс «Детектор» позволяет выяснить, есть ли в техническом средстве — например, ноутбуке — незадокументированные возможности. Цель такая же — предотвратить утечку конфиденциальных данных.



Фото: TUT.BY

Генератор посылает особые сигналы, которые заставляют незадокументированные возможности себя проявить. Тепловизионный комплекс реагирует на повышение температуры отдельных элементов. «Если мы знаем алгоритм работы техники, мы можем сравнить, является этот процесс аномальным или нет», — объясняет Тимофей Валентинович.

Исследователи не называют цену устройств и названия организаций-покупателей, но отмечают, что заказчики у приборов есть.