Загадка на выходные: сколько весит поросенок?

По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: по зубам ли вам задача о взвешивании парами?





Бабушка Алисы решила определить точную массу каждого из своих пяти поросят.

В доме имелись электронные весы, но они работали без погрешности лишь в том случае, когда взвешивали товар тяжелее чем 100 кг. Поросята же весили не более пяти пудов каждый.

Смышленая Алиса подсказала бабушке, как нужно действовать. Поросят стали взвешивать парами (каждого с каждым). Получилось 10 взвешиваний. Результаты этих взвешиваний указаны на рисунке в порядке возрастания.

Определите массу самого тяжёлого поросенка (в килограммах).

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 15 мая.

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