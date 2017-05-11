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Восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 замечены в Китае
12.05.2017 14:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в Китае. Предрелизные образцы были замечены в местном интернет-магазине. Стоимость модели с аккумулятором на 3200 мАч составляет $520, а версия с батареей на 3500 мАч предлагается за $580.
Подчеркнем, что официального анонса Galaxy Note 7R еще не было, а текущая цена может быть спекулятивной. По слухам, официальные продажи стартуют в конце мая или начале июня. Стоимость базовой модели составит около $445.
Galaxy Note 7R отличается от оригинальной модели только аккумулятором. Остальные характеристики остались прежними.
Galaxy Note 7 был снят с продажи спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием, что было связано с бракованными аккумуляторами и производственными дефектами корпусов.
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Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в Китае. Предрелизные образцы были...
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