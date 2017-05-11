ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 замечены в Китае

12.05.2017 14:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в Китае. Предрелизные образцы были замечены в местном интернет-магазине. Стоимость модели с аккумулятором на 3200 мАч составляет $520, а версия с батареей на 3500 мАч предлагается за $580.

Подчеркнем, что официального анонса Galaxy Note 7R еще не было, а текущая цена может быть спекулятивной. По слухам, официальные продажи стартуют в конце мая или начале июня. Стоимость базовой модели составит около $445.

Восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 замечены в Китае

Galaxy Note 7R отличается от оригинальной модели только аккумулятором. Остальные характеристики остались прежними.

Galaxy Note 7 был снят с продажи спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием, что было связано с бракованными аккумуляторами и производственными дефектами корпусов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в Китае. Предрелизные образцы были...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как правильно использовать камеру смартфона: инструкция от Apple
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика