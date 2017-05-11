Восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 замечены в Китае

Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в Китае. Предрелизные образцы были замечены в местном интернет-магазине. Стоимость модели с аккумулятором на 3200 мАч составляет $520, а версия с батареей на 3500 мАч предлагается за $580.

Подчеркнем, что официального анонса Galaxy Note 7R еще не было, а текущая цена может быть спекулятивной. По слухам, официальные продажи стартуют в конце мая или начале июня. Стоимость базовой модели составит около $445.





Galaxy Note 7R отличается от оригинальной модели только аккумулятором. Остальные характеристики остались прежними.

Galaxy Note 7 был снят с продажи спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием, что было связано с бракованными аккумуляторами и производственными дефектами корпусов.