Организации по всему миру подверглись серии кибератак

Организации по всему миру подверглись массовым хакерским атакам, в результате которых их электронные серверы были заражены «программами-вымогателями» (ransomware), блокирующими компьютеры и требующими платы за восстановление доступа, передает «Би-би-си» .

Отмечается, что сообщения о кибератаках поступили из Великобритании, США, Китая, России, Испании, Вьетнама, Тайваня и других стран.

На данный момент неизвестно, связаны ли инциденты с заражениями «программами-вымогателями» между собой. Сотрудникам компаний, которые были подвержены атакам хакеров, посоветовали выключить свои компьютеры до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД России.

«Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске», — рассказал источник «Газеты.Ru» в силовых структурах.

По его словам, за восстановление работы компьютера хакеры требуют перевести им сумму, эквивалентную $300 в биткоинах.

Также сообщалось, что работа британских больниц затруднена по причине массивной кибератаки на серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).