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Массовое нападение хакеров: атакованы более 10 стран

12.05.2017 22:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Учреждения ряда стран подверглись в пятницу массовой атаке хакеров с требованием выкупа, сообщило Deutsche Welle.

Самое большое количество угроз было выявлено в России, а также Тайване, Испании, Украине, всего в списке атакованных стран – 14 государств, проинформировала в официальном аккаунте в Twitter компания MalwareHunterTeam.

Сообщается, что компьютеры были блокированы вредоносной программой WannaCry. При этом профильные специалисты отмечают, что масштабы данной атаки – беспрецедентны по охвату сетей.

В Великобритании были выведены из строя системы в больницах, в том числе крупнейшие учреждения здравоохранения Лондона — St. Bartholomew's и Royal London Hospital.

В России хакеры атаковали компанию "МегаФон". В Испании злоумышленники попытались вывести из строя компьютерные сети крупных телекоммуникационных и газоснабжающих компаний, в Италии – научных центров.

За разблокировку компьютеров у жертв требуют выкуп в биткойнах в сумме, эквивалентной 300 долларам. Этот вирус был замечен специалистами компании еще в феврале, но в пятницу началось массовое распространение новой версии хакерской программы, отмечается в блоге компании Avast.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое большое количество угроз было выявлено в России, наиболее пострадала компания "МегаФон".

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