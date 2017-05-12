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Minsk FinTech Conference: Победитель Минской битвы стартапов получит денежный приз в размере более 2000 долларов

13.05.2017 14:12 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Впервые в Минске 27-28 мая в бизнес-центре отеля «Виктория» состоится международная конференция Minsk FinTech Conference-2017! В рамках конференции пройдет первая международная битва стартапов. Компетентное жюри даст экспертную оценку проектам. Победитель битвы получит денежный приз в размере более 2000 долларов США. Организатором выступил Центр поддержки предпринимательства ООО "Стартап технологии" при поддержке Мингорисполкома.

На выставочной площадке будут представлен малый, средний и крупный бизнес с презентациями новейших разработок финансового сектора, специальная зона виртуальной реальности. Участники битвы получат возможность проконсультироваться у ведущих мировых экспертов по различным аспектам организации и ведения бизнеса.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, менторские сессии, мастер-классы от экспертов, нетворкинг.

В качестве жюри выступят лучшие мировые эксперты в области FinTech-технологий, которые впервые приедут в Минск.

Minsk FinTech Conference-2017 - это более 1500 участников. 30 инвесторов, 20 спикеров, представители 10 корпораций в области сферы финансовых технологий.

В мероприятии планируется участие руководителей Министерства связи, Министерства экономики, Государственного комитета по науке и технологиям, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Парка высоких технологий, Белорусского инновационного фонда.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в Минске 27-28 мая в бизнес-центре отеля «Виктория» состоится международная конференция Minsk FinTech Conference-2017! В рамках конференции пройдет первая международная...

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