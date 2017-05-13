Ученые сфотографировали галактики, несущиеся со скоростью 2 миллиона км/ч

Приборы телескопа «Хаббл» позволили наблюдать за сближением пары галактик на огромной скорости. Об том рассказывает сайт NASA .



Изображение: ESA/Hubble & NASA

Объект получил название IRAS 06076−2139, он расположен в созвездии Зайца на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Это две галактики, которые проносятся друг мимо друга со скоростью около 2 миллионов километров в час. Сейчас их разделяет около 20 тысяч световых лет

По мнению специалистов, скорость слишком велика для того, чтобы две галактики слились в одну. Скорее всего, в момент сближения они исказят друг друга под действием сил гравитации.

Исследователи космоса нередко наблюдают за взаимодействиями галактик — случаются галактические поглощения и даже столкновения. Наша галактика — Млечный путь, — по прогнозам специалистов, сольется с соседней галактикой Андромеды примерно через 4,5 миллиарда лет.