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Илон Маск протестировал "подземные электросани"

14.05.2017 19:50 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Глава компаний SpaceX и TeslaMotors Илон Маск опубликовал видеоролик тестирования первого тоннеля, которым хочет связать свой офис и аэропорт, а после — соединить тоннелями весь Лос-Анджелес и другие города США.

Маск признался, что его раздражают пробки, и потому решил попытаться запускать машины в тоннелях под землей, где они могли бы развивать скорость до 200 километров в час. Перемещаться машины будут на специальных "электросанях".

"Если быть честным, я понятия не имею, что делаю", — цитируют Маска СМИ.

По словам Маска, первый тоннель пройдет из Лос-Анджелеса в Калвер-Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман Оукс. В вакууме трубы владельцы автомобилей смогут летать, минуя пробки, и развивать скорость до двухсот километров в час.

 
Теги: Минск
 
 
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Изобретатель Илон Маск планирует связать тоннелями весь мир, так что, возможно, добраться из Минска до Варшавы можно будет меньше чем за полчаса.

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