МИНСК, 14 мая — Sputnik. Глава компаний SpaceX и TeslaMotors Илон Маск опубликовал видеоролик тестирования первого тоннеля, которым хочет связать свой офис и аэропорт, а после — соединить тоннелями весь Лос-Анджелес и другие города США.

Маск признался, что его раздражают пробки, и потому решил попытаться запускать машины в тоннелях под землей, где они могли бы развивать скорость до 200 километров в час. Перемещаться машины будут на специальных "электросанях".

"Если быть честным, я понятия не имею, что делаю", — цитируют Маска СМИ.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT

По словам Маска, первый тоннель пройдет из Лос-Анджелеса в Калвер-Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман Оукс. В вакууме трубы владельцы автомобилей смогут летать, минуя пробки, и развивать скорость до двухсот километров в час.